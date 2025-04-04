"Он скоро развалится": ремонт моста в Петропавловске разозлил водителей (видео)

Жители Петропавловска обеспокоены состоянием автомобильного моста, соединяющего отдаленный микрорайон Рабочей поселок с центральной частью города, передает телеканал "Астана".

Как отмечает телеканал, автомобильный мост в Рабочем поселке может по праву претендовать на звание главной проблемы микрорайона.

Мост был построен в далеком 1961-м. Хотя текущий ремонт здесь проводят часто, хватает его ненадолго - спустя короткое время дорожное полотно вновь приходит в упадок и образуются огромные ямы.

Несколько дней назад они в очередной раз вызвали гнев автовладельцев. Акимат жалобы людей услышал, и коммунальные службы принялись все исправлять. Но горожане считают, что с таким ремонтом мост и вовсе скоро развалится.

"Ужасное состояние. Это уже длится лет 10 наверное. Машины колотятся, ямы большие. Пробка иногда образуется. Некоторые останавливаются, проезд намного замедляется",

"Мост разрушается. Короткое время он служит. Плиты шевелятся, и хватает на месяц-полтора. Потом ухабы эти вот. Вообще, я думаю, там реконструкция нужна конкретная моста",

"Конечно, есть опасения. Все в ямах. Он скоро развалится, я так думаю", - поделились горожане с журналистами.

В городском акимате рассказали капитальный ремонт моста производили еще 10 лет назад. Все сроки эксплуатации уже давно вышли. Начать новую реконструкцию в настоящее время невозможно.

Чиновники говорят: капитальный ремонт - вопрос не одного месяца, а Рабочий поселок на это время может остаться отрезанным от города. Спасти ситуацию должен новый путепровод, строительство которого ведется в этом же микрорайоне.

"Сейчас, как вы знаете, у нас по улице Универсальной строят путепровод. В текущем году его строительство заканчивается. После того, как его сдадут в эксплуатацию, уже можно будет приступить к ремонту по улице Караванной, так как уже откроется другая дорога по улице Универсальной.

Этот год, прошлый год, производился только текущий ремонт, на который деньги не выделялись. В рамках благоустройства производили работы по асфальтированию путепровода", - сообщили в пресс-службе акимата Петропавловска.

В лучшем случае, как пояснили чиновники, в ближайшее время на старом путепроводе появится новый асфальт. Но это не точно: асфальтобетонные заводы закрыты, а когда они начнут работу, местные власти не уточняют. Автолюбителям же остается набраться терпения и надеяться, что старый мост не разрушится прям под их машинами.

Напомним, в прошлом году в Алматы на автомобильном мосту по проспекту Райымбека разошелся деформационный шов. Ситуацию тогда прокомментировали в пресс-службе акимата города, сообщив, что увеличение деформационного шва, вызванное погодными условиями, является нормальным эксплуатационным поведением для пролетных строений мостовых конструкций.

А в Семее на подвесном мосту появились трещины на месте деформационных швов - специалисты пришли к выводу, что это произошло из-за холодов.

Летом в Шымкенте просел и частично обрушился мост, соединявший микрорайон Жанаталап с городом. Аким района пообещал продумать объезд для местных жителей.