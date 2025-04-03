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"Не каждый решится на такое": казахстанцев наградили за спасение людей из огня

Опубликовано:

Награждение
Награждение. Фото: МЧС РК

В МЧС наградили казахстанцев за героическое спасение людей из огня - медали получили двое студентов из Алматы и житель Тараза, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте МЧС РК, приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майора Чингиса Аринова за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении людей на пожаре, медалью "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" награжден Зауырбек Манапбай.

"Зауырбек проявил настоящую храбрость и предотвратил возможную трагедию. Не каждый решится на такое - для этого требуются мужество и решимость", - отметил начальник ДЧС Жамбылской области Арман Токанов.

В октябре в городе Тараз возле станции технического обслуживания произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате столкновения один из автомобилей загорелся, а водитель и пассажир оказались заблокированы внутри.

Работник СТО Зауырбек Манапбай, не раздумывая, бросился на помощь. Рискуя собственной жизнью, он проник в горящий автомобиль и спас людей, эвакуировав их в безопасное место.

Кроме того, Зауырбек осмотрел пострадавших и оказал им необходимую помощь до прибытия экстренных служб. После спасательной операции он вызвал полицию, пожарных и скорую помощь.

За проявленный героизм Зауырбек Манапбай удостоен ведомственной награды Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Награждение
Награждение. Фото: МЧС РК

Также МЧС Казахстана отметило мужество и самоотверженность двух студентов, которые, рискуя собственной жизнью, спасли людей из горящего дома.

Приказом министра по ЧС РК генерал-майора Чингиса Аринова за самоотверженность, проявленную при спасении человеческой жизни, студенты Казахского национального педагогического университета имени Абая 20 летний Ернар Тұрғын и 22 летний Нурасыл Алимтаев награждены медалями "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін".  

Награждение
Награждение. Фото: МЧС РК

В ночь на 2 марта в Центр планирования и оперативного управления ДЧС поступило сообщение о том, что происходит горение двух комнат и кровли одноэтажного частного жилого дома в Жетысуском районе Алматы.

В это время Ернар и Нурасыл возвращались домой и заметили горящее здание. Услышав крики о помощи, молодые люди оперативно сообщили о происшествии в службу 112 и, несмотря на сильное задымление и высокий риск, бросились в горящий дом. 

Благодаря их решительным действиям были спасены 64-летняя женщина, 17-летний юноша и 6-летняя девочка. Осознав, что люди в безопасности, студенты попытались самостоятельно потушить пожар, но сильное задымление и высокая температура не позволили им справится с огнем.

Проявленный молодыми людьми героизм - пример истинного мужества и гражданской ответственности, отмечают в МЧС.

Напомним, ранее в декабре прошлого года в Караганде аким района наградил героя, спасшего автомобили от пожара. Благодарственное письмо вручили Дияру Омарбеку за проявленное мужество и самоотверженность.

Осенью приказом министра по ЧС за спасение тонувшего ребенка был награжден 25-летний Алихан Жаксылык - герою вручили награду.

А в 2023 году аким Алматы Ерболат Досаев наградил нескольких граждан от имени президента за спасение жизней при пожаре в микрорайоне Аккент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233005-ne-kazhdyy-reshitsya-na-takoe-kazahstancev-nagradili-za-spasenie-lyudey-iz-ognya/