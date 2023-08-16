Героев, спасших жизни при пожаре в Аккенте, наградили в Алматы

Многоэтажный дом, загоревшийся в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев наградил нескольких граждан от имени президента за спасение жизней при пожаре в микрорайоне Аккент, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, медалью "Ерлігі үшін" указом главы государства были награждены:

Тлеужан Ахметханов, менеджер ТОО "Expo Masters";

Гюнай Шюкрю, электрик ТОО "Спарк Электромеханик";

Эльдар Исмаилов, электромеханик ТОО "Спарк Электромеханик";

Йерделен Халил, оператор автокрана ТОО "Gask Construction";

Кенан Мамедов, электромеханик ТОО "Спарк Электромеханик";

Вадим Романов, оператор автокрана ИП "Frank-Asia".

Ерболат Досаев и награжденные жители. Фото: акимат Алматы

Ерболат Досаев отметил, что последствия пожара могли быть более тяжелыми, если бы не смелость людей, которые, невзирая на опасность, рисковали своими жизнями ради спасения людей.

"Это трагическое происшествие продемонстрировало, насколько неравнодушными, отзывчивыми и готовыми рисковать собой ради других являются наши люди. В вашем лице я бы хотел выразить благодарность всем тем, кто в тот страшный день не прошел мимо, а бросился помогать пожарным.

Именно о таком типе человека – ответственном гражданине, "Адал азамат" – на недавнем Курултае говорил глава государства. К такому идеалу гражданина и человека мы все будем стремиться", – сказал глава города.

При этом аким отдельно поблагодарил пожарных, которые профессионально и оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее в пресс-службе Акорды сообщали о присуждении наград гражданам, участвовавшим в спасении людей во время пожара в алматинском микрорайоне Аккент.

Пожар в микрорайоне Аккент в Алматы

Напомним, 1 августа в Алматы произошло возгорание в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент. В соцсетях появились кадры выпрыгивающих из окон своих квартир жильцов.

В результате происшествия десятки жильцов попали в больницу, некоторые из них оказались в реанимации. Позже выяснилось, что погибла женщина 1992 года рождения – она получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее семье пообещали предоставить квартиру.

Всего, как сообщали в УОЗ, при пожаре в Аккенте пострадали 49 человек.

После ЧП премьер-министр Алихан Смаилов дал поручение Министерству по ЧС. Он отметил необходимость актуализировать меры по обеспечению противопожарной безопасности в многоэтажных домах, а также активизировать работу жилищных инспекций.

Кроме того, министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов комментировал действия алматинцев при пожаре в Аккенте. По его словам, люди, выпрыгивавшие из окон, поддались панике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032675-geroev-spasshih-zhizni-pri-pozhare-v-akkente-nagradili-v-almaty/