Комиксы за 19 млн тенге заказали в акимате Алматинской области

В Алматинской области за счет бюджета заказали комиксы общей стоимостью 19 млн тенге на тему популяризации ценностей казахстанского общества, передает NUR.KZ.

На портале государственных закупок Казахстана размещена информация о заключенном договоре между управлением по делам религий Алматинской области, а также ОФ "Фонд поддержки национальной традиции "Жаухар".

В описании договора название указано как "Разработка и изготовление комиксов, направленных на популяризацию традиционных ценностей казахстанского общества". Также сообщается, что закупка проведена в рамках государственного социального заказа.

Как указано в договоре, стоимость услуги составляет 19,7 млн тенге. Поставщик должен оказать услугу до 20 декабря 2025 года.

Напомним, в апреле прошлого года стало известно, что при организации госзакупок выбор победителя будет определять автоматическая система, учитывая опыт и репутацию конкурсантов, а не только низкую цену.

Также мы писали, зачем нужны госзакупки и с чего начать желающим участвовать в конкурсе казахстанцам.

Отметим, в феврале прошлого года чиновники в Восточно-Казахстанской области в объявлении о приобретении услуг на портале госзакупок заодно и разместили файл, как выиграть тендер. В их отношении после началась служебная проверка.

Также зимой прошлого года экс-акима района в Алматы наказали за нарушения при осуществлении госзакупок. Речь шла об отклонении конкурсных заявок участников.

А в апреле 2024 года в Акмолинской области была предотвращена закупка служебного жилья районным акиматом по завышенной стоимости.