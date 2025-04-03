Комиксы за 19 млн тенге заказали в акимате Алматинской области
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В Алматинской области за счет бюджета заказали комиксы общей стоимостью 19 млн тенге на тему популяризации ценностей казахстанского общества, передает NUR.KZ.
На портале государственных закупок Казахстана размещена информация о заключенном договоре между управлением по делам религий Алматинской области, а также ОФ "Фонд поддержки национальной традиции "Жаухар".
В описании договора название указано как "Разработка и изготовление комиксов, направленных на популяризацию традиционных ценностей казахстанского общества". Также сообщается, что закупка проведена в рамках государственного социального заказа.
Как указано в договоре, стоимость услуги составляет 19,7 млн тенге. Поставщик должен оказать услугу до 20 декабря 2025 года.
Напомним, в апреле прошлого года стало известно, что при организации госзакупок выбор победителя будет определять автоматическая система, учитывая опыт и репутацию конкурсантов, а не только низкую цену.
Также мы писали, зачем нужны госзакупки и с чего начать желающим участвовать в конкурсе казахстанцам.
Отметим, в феврале прошлого года чиновники в Восточно-Казахстанской области в объявлении о приобретении услуг на портале госзакупок заодно и разместили файл, как выиграть тендер. В их отношении после началась служебная проверка.
Также зимой прошлого года экс-акима района в Алматы наказали за нарушения при осуществлении госзакупок. Речь шла об отклонении конкурсных заявок участников.
А в апреле 2024 года в Акмолинской области была предотвращена закупка служебного жилья районным акиматом по завышенной стоимости.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232870-komiksy-o-tradicionnyh-cennostyah-za-19-mln-tenge-zakazali-v-akimate-almatinskoy-oblasti/