Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Комиксы за 19 млн тенге заказали в акимате Алматинской области

Опубликовано:

Ребенок читает книгу
Ребенок читает. Иллюстративное фото: takasuu / Getty Images

В Алматинской области за счет бюджета заказали комиксы общей стоимостью 19 млн тенге на тему популяризации ценностей казахстанского общества, передает NUR.KZ.

На портале государственных закупок Казахстана размещена информация о заключенном договоре между управлением по делам религий Алматинской области, а также ОФ "Фонд поддержки национальной традиции "Жаухар".

В описании договора название указано как "Разработка и изготовление комиксов, направленных на популяризацию традиционных ценностей казахстанского общества". Также сообщается, что закупка проведена в рамках государственного социального заказа.

Как указано в договоре, стоимость услуги составляет 19,7 млн тенге. Поставщик должен оказать услугу до 20 декабря 2025 года.

Напомним, в апреле прошлого года стало известно, что при организации госзакупок выбор победителя будет определять автоматическая система, учитывая опыт и репутацию конкурсантов, а не только низкую цену.

Также мы писали, зачем нужны госзакупки и с чего начать желающим участвовать в конкурсе казахстанцам.

Отметим, в феврале прошлого года чиновники в Восточно-Казахстанской области в объявлении о приобретении услуг на портале госзакупок заодно и разместили файл, как выиграть тендер. В их отношении после началась служебная проверка.

Также зимой прошлого года экс-акима района в Алматы наказали за нарушения при осуществлении госзакупок. Речь шла об отклонении конкурсных заявок участников.

А в апреле 2024 года в Акмолинской области была предотвращена закупка служебного жилья районным акиматом по завышенной стоимости.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232870-komiksy-o-tradicionnyh-cennostyah-za-19-mln-tenge-zakazali-v-akimate-almatinskoy-oblasti/