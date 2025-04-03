Казахстанка сменила замки, но суд обязал ее впустить бывшего мужа в госжилье

Многодетная семья поселилась в квартире из госфонда, супруги развелись, жена сменила замки. Суд удовлетворил иск бывшего мужа о вселении обратно в снятую семьей квартиру, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, в 2020 году по договору найма жилища без права выкупа из государственного жилищного фонда предоставлено жилище нанимателю Е. (ответчик) и членам ее семьи, в том числе супругу С. (истец).

Брак между супругами расторгнут в августе 2024 года.

Требования истца мотивированы тем, что в июне 2024 года супруга поменяла замки и препятствует его проживанию в указанном имуществе.

Судом установлено, что квартира предоставлена сторонам как многодетной семье в рамках Государственной программы. Указанный договор не отменен, истец также входит в состав семьи нанимателя и не признан утратившим право на проживание.

В связи с изложенным, решением суда первой инстанции иск удовлетворен.

Рассматривая дело, апелляционная инстанция пришла к выводу об оставлении судебного акта без изменения.

Судебные акты вступили в законную силу.

Напомним, в январе мы писали о другом жилищном споре - дочь, сын и бывшая жена жителя Семея получили квартиры из госжилфонда, а он сам остался в аварийном доме. Акимат обязали предоставить временное жилье.

Весной прошлого года павлодарка подала иск о выселении экс-супруга из квартиры, но получила встречный иск от него о признании жилья общей собственностью. Решением суда иск женщины был удовлетворен, а в удовлетворении встречного иска ее бывшего мужа было отказано.

Мы также писали о тонкостях раздела имущества при разводе в Казахстане. Расторгнуть брак без обращения в суд в регистрационном органе по обоюдному согласию могут только супруги, не имеющие несовершеннолетних детей, а также имущественных претензий друг к другу. При разводе собственность супругов подлежит разделу, но часть имущества семьи не делится вовсе.

Отметим, что в прошлом году Бюро нацстатистики назвали недействительными распространенные в Сети исследования, по результатам которых Казахстан оказался на 2-м месте в мире по количеству разводов. По словам экспертов, основными причинами разрыва пар в нашей стране являются вмешательство родственников, отсутствие моральных ограничений и легкий процесс развода.

А в январе этого года депутат Жаркынбек Амантайулы заявил об участившихся среди казахстанцев фиктивных разводах ради выплаты госпомощи.