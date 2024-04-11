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Павлодарка пытается выселить бывшего мужа из квартиры

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Муж и жена ссорятся
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: P Stock / Getty Images

Павлодарка подала иск о выселении экс-супруга из квартиры, но получила встречный иск от него о признании жилья общей собственностью, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, дело рассматривала судебная коллегия по гражданским делам Павлодарского областного суда.

Мужчина и женщина состояли в зарегистрированном браке с 2002 года, но в мае 2023 года он был расторгнут. Суд установил, что в январе 2016 года павлодарка приобрела в порядке дарения квартиру, в которой в настоящее время проживает бывший супруг.

"Женщина обратилась в суд с иском к экс-мужу о выселении, указывая, что она является собственником жилища, а ответчик отказывается освободить квартиру добровольно", - отметили в суде.

В свою очередь мужчина предъявил встречный иск о признании квартиры совместной общей собственностью супругов в равных долях. По его словам, в период брака им были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость спорного имущества, а именно произведен капитальный ремонт и внутренняя отделка квартиры.  

Решением суда первой инстанции первоначальный иск женщины был удовлетворен, а в удовлетворении встречного иска ее бывшего мужа было отказано. Однако мужчина подал апелляционную жалобу.

Отказ в удовлетворении встречного иска в суде объяснили тем, что согласно Кодексу РК "О браке (супружестве) и семье" собственностью каждого из супругов является имущество, полученное супругами в период брака (супружества) в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам.

"Достоверных доказательств произведенных улучшений квартиры, значительно увеличивающих ее стоимость, не представлено", - отметили в суде.

Постановлением коллегии решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о тонкостях раздела имущества при разводе в Казахстане. Расторгнуть брак без обращения в суд в регистрационном органе по обоюдному согласию могут только супруги, не имеющие несовершеннолетних детей, а также имущественных претензий друг к другу. При разводе собственность супругов подлежит разделу, но часть имущества семьи не делится вовсе.

А в Бюро нацстатистики назвали недействительными ранее распространенные в Сети исследования, по результатам которых Казахстан оказался на 2-м месте в мире по количеству разводов. По словам экспертов, основными причинами разрыва пар в нашей стране являются вмешательство родственников, отсутствие моральных ограничений и легкий процесс развода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083247-pavlodarka-pytaetsya-vyselit-byvshego-muzha-iz-kvartiry/

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