Павлодарка пытается выселить бывшего мужа из квартиры
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Павлодарка подала иск о выселении экс-супруга из квартиры, но получила встречный иск от него о признании жилья общей собственностью, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается на официальном сайте суда, дело рассматривала судебная коллегия по гражданским делам Павлодарского областного суда.
Мужчина и женщина состояли в зарегистрированном браке с 2002 года, но в мае 2023 года он был расторгнут. Суд установил, что в январе 2016 года павлодарка приобрела в порядке дарения квартиру, в которой в настоящее время проживает бывший супруг.
"Женщина обратилась в суд с иском к экс-мужу о выселении, указывая, что она является собственником жилища, а ответчик отказывается освободить квартиру добровольно", - отметили в суде.
В свою очередь мужчина предъявил встречный иск о признании квартиры совместной общей собственностью супругов в равных долях. По его словам, в период брака им были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость спорного имущества, а именно произведен капитальный ремонт и внутренняя отделка квартиры.
Решением суда первой инстанции первоначальный иск женщины был удовлетворен, а в удовлетворении встречного иска ее бывшего мужа было отказано. Однако мужчина подал апелляционную жалобу.
Отказ в удовлетворении встречного иска в суде объяснили тем, что согласно Кодексу РК "О браке (супружестве) и семье" собственностью каждого из супругов является имущество, полученное супругами в период брака (супружества) в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам.
"Достоверных доказательств произведенных улучшений квартиры, значительно увеличивающих ее стоимость, не представлено", - отметили в суде.
Постановлением коллегии решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.
Постановление уже вступило в законную силу.
Ранее сообщалось о тонкостях раздела имущества при разводе в Казахстане. Расторгнуть брак без обращения в суд в регистрационном органе по обоюдному согласию могут только супруги, не имеющие несовершеннолетних детей, а также имущественных претензий друг к другу. При разводе собственность супругов подлежит разделу, но часть имущества семьи не делится вовсе.
А в Бюро нацстатистики назвали недействительными ранее распространенные в Сети исследования, по результатам которых Казахстан оказался на 2-м месте в мире по количеству разводов. По словам экспертов, основными причинами разрыва пар в нашей стране являются вмешательство родственников, отсутствие моральных ограничений и легкий процесс развода.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083247-pavlodarka-pytaetsya-vyselit-byvshego-muzha-iz-kvartiry/