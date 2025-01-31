Дочь, сын и бывшая жена семейчанина получили квартиры, а он остался в аварийном жилье

Дочь, сын и бывшая жена жителя Семея получили квартиры из госжилфонда, а он сам остался в аварийном доме. Акимат обязали предоставить временное жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жителю Семея принадлежала доля в доме, признанном аварийным в 2016 году. Другими собственниками этого жилья являются его сын, бывшая супруга и дочь.

Дочь мужчины с 1993 года стояла в очереди на получение жилья из государственного жилого фонда в связи с тяжелым заболеванием, а сын - с 2017 года. В 2019 году жилищная комиссия при акимате Семея предоставила двухкомнатную квартиру дочери и ее матери.

"Поскольку истец расторг брак с супругой, он не был включен в состав их семьи и, соответственно, не получил жилье", - уточнили в суде.

После развода в 2018 году мужчина, имеющий II группу инвалидности, встал в отдельную очередь на получение жилья из государственного жилого фонда по категории "социально уязвимые слои населения".

В настоящее время подошла очередь его сына, которому вместе с супругой и двумя детьми предложили жилье из госжилфонда при условии освобождения аварийного дома.

"Однако истец, также являющийся собственником этого жилья, отказался его покидать, так как ему не предоставили другое жилье, а в состав семьи сына он включен не был", - отметили в суде.

В связи с этим мужчина обратился в суд с требованием обязать акимат предоставить ему жилье, так как по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам он не может проживать с сыном.

Суд отметил, что граждане, чье единственное жилье признано аварийным, имеют право на новое жилье в порядке очередности. Однако казахстанец не был включен в очередь по категории "аварийное жилье", несмотря на то, что является собственником такого жилья.

"Поскольку его очередь по категории "социально уязвимые слои населения" еще не подошла, он не может быть выселен без предоставления временного жилья. Кроме того, предложенные ему варианты не соответствовали его потребностям по состоянию здоровья", - пояснили в суде.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд обязал акимат предоставить истцу временное жилье.

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А жительница Караганды получила квартиру в 1998 году и 26 лет проживала в ней с сыном. Однако в прошлом году выяснилось, что жилье имеет другого владельца и не могло быть предоставлено для проживания. Суд обязал акимат Караганды в течение месяца предоставить женщине жилище из государственного жилищного фонда.