Лезгинку исполнили алматинцы в пробке: полиция разыскивает "танцоров" (видео)

В Сети опубликовано видео, на котором двое парней исполняют лезгинку в алматинской пробке. В полиции отреагировали на поступок парней, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Видео с танцующими лезгинку парнями опубликовано в Instagram-аккаунте almaty_typical.

"В Алматинских пробках никогда не бывает скучно", - гласит подпись к видео.

Однако в полиции считают иначе и напоминают казахстанцам о принципе "Закон и порядок".

"По данному факту Управлением местной полицейской службы ДП города Алматы проводится проверка. Фигуранты будут установлены. К ним будут приняты меры в соответствии с административным законодательством Республики Казахстан", - отмечается в сообщении пресс-службы Департамента полиции Алматы.

В конце прошлого года за танцы на дороге оштрафовали водителей элитных автомобилей в Актау - мужчины, задерживая движение и создавая пробку, исполняли лезгинку на проезжей части.

До этого в Алматы 20-летнего водителя привлекли к административной ответственности за нарушения - парень устроил дрифт на своем автомобиле бренда Mercedes.

В Туркестанской области за нарушение ПДД к ответственности привлекли водителей кортежа, снятого на видео горожанами.

А в Алматинской области на автодороге и вовсе устроили Кокпар. Участников наказали.