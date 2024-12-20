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Любителя дрифта арестовали в Алматы (видео)

Опубликовано:

Нарушитель возле машины
Нарушитель. Кадр из видео: polisia.kz

20-летнего водителя привлекли к административной ответственности за нарушения - парень устроил дрифт на своем автомобиле бренда Mercedes, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным полиции, накануне вечером в Алатауском районе Алматы было зафиксировано нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники местной полицейской службы привлекли правонарушителя к ответственности за мелкое хулиганство, создание аварийной ситуации и отсутствие страхового полиса.

Решением суда 20-летнему правонарушителю назначен административный арест сроком на 5 суток. Транспортное средство помещено на штрафстоянку.

Согласно статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство), нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203059-lyubitelya-drifta-arestovali-v-almaty-video/

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