Любителя дрифта арестовали в Алматы (видео)

20-летнего водителя привлекли к административной ответственности за нарушения - парень устроил дрифт на своем автомобиле бренда Mercedes, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным полиции, накануне вечером в Алатауском районе Алматы было зафиксировано нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники местной полицейской службы привлекли правонарушителя к ответственности за мелкое хулиганство, создание аварийной ситуации и отсутствие страхового полиса.

Решением суда 20-летнему правонарушителю назначен административный арест сроком на 5 суток. Транспортное средство помещено на штрафстоянку.

Согласно статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство), нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.