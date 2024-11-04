Водителей кортежа из "Гелендвагенов" наказали в Туркестанской области (видео)

В Туркестанской области за нарушение ПДД привлекли водителей кортежа, снятого на видео горожанами, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Как сообщается на Instagram-странице ДП региона, в ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции выявили ряд правонарушений. ️Так, в поле зрения патрульной полиции попало видео нескольких автомобилей, двигавшихся кортежем на трассе "Алматы-Ташкент-Термез".

Полицейские разыскали автомобили на видеозаписи, которые нарушили правила дорожного движения и препятствовали движению других автомобилей. В результате были установлены водители двух автомобилей марки Mercedes-Benz. Ими оказались жители Сайрамского района.

"С нарушителями ПДД провели разъяснительную работу. В отношении молодых людей составили административные протокола за нарушение правил дорожного движения, повлекших создание аварийной ситуации.

Кроме того, ведется работа по выявлению и привлечению к ответственности водителей других транспортных средств на видео", - говорится в сообщении полиции.