Автолюбители в Актау перекрыли движение и устроили танцы на дороге (видео)

За танцы на дороге оштрафовали водителей элитных автомобилей в Актау - мужчины, задерживая движение и создавая пробку, исполняли лезгинку на проезжей части, передает Lada.kz.

Как сообщает местное издание, при мониторинге социальных сетей сотрудники батальона патрульной полиции обнаружили видео, на котором водители автомобилей Bentley, Mercedes Benz и Porshe устроили танцы прямо на проезжей части между 5 и 6 микрорайонами, нарушив ПДД.

По информации департамента полиции, на автовладельцев составлены соответствующие протоколы. Все три автомобиля водворены на штрафную стоянку.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Добавим, согласно статье 614 Кодекса РК об административных правонарушениях, умышленное создание препятствий для движения транспортных средств влечет штраф на физических лиц в размере 3 МРП (11 тыс. тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (36 тыс. тенге).

Накануне в Алматы 20-летнего водителя привлекли к административной ответственности за нарушения - парень устроил дрифт на своем автомобиле бренда Mercedes.

В Туркестанской области за нарушение ПДД к ответственности привлекли водителей кортежа, снятого на видео горожанами.

А в Алматинской области на автодороге и вовсе устроили Кокпар. Участников наказали.