Дожди, грозы, снег: осадки пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Жителей Казахстана предупредили об осадках в ближайшие дни, 3-5 апреля. В некоторых регионах ожидается снег, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как пояснили специалисты, на территорию Казахстана начинает смещаться очередной циклон.

Подпитываемый холодными воздушными массами, он принесет с собой дожди и грозы, которые в северных регионах в ночные перейдут в мокрый снег, а в отдельных районах возможно выпадение града.

5 апреля столкновение воздушных масс с горной крядой востока и юго-востока Казахстана вызовет обострение синоптических процессов, что в свою очередь приведет к выпадению сильных осадков в этих регионах.

Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз на апрель. Отмечалось, что в первой декаде апреля в северной половине страны прогнозируются ночью осадки, возможен переход дождя в снег, гололед, днем - дождь, в южных регионах - грозовые дожди.

По республике при этом будет усиливаться ветер 15-20 м/с, а в ночные и утренние часы вероятны туманы. Также ожидается колебание температур.