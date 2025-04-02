До 22 градусов тепла ожидается в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 2 апреля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают теплую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают переменную облачность, без осадков. Температура днем поднимется до 16 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью температура снизится до -1 градуса. Скорость ветра – 4,1 м/с.

В Шымкенте сегодня прогнозируют ясную солнечную погоду. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.