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До 22 градусов тепла ожидается в мегаполисах Казахстана в среду

Опубликовано:

Кошка гуляет по городу
Кошка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 2 апреля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают теплую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают переменную облачность, без осадков. Температура днем поднимется до 16 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью температура снизится до -1 градуса. Скорость ветра – 4,1 м/с.

В Шымкенте сегодня прогнозируют ясную солнечную погоду. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232294-do-22-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

До 22 градусов тепла ожидается в мегаполисах Казахстана в среду