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Штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде областей Казахстана

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Туман в Алматы
Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Большую часть Казахстана завтра, 2 апреля, накроет туман. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Аналогичная погода, по прогнозам синоптиков, завтра будет и в Акмолинской области.

2 апреля в области Жетісу обещают ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области прогнозируется на юге, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

2 апреля ночью и утром на севере, в центре Павлодарской области также обещают туман.

Завтра днем на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

А в Актюбинской области прогнозируется ветер юго-восточный, южный днем на севере, западе, в центре области порывы 15-18 м/с.

2 апреля ночью на севере, востоке, юге области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

Завтра ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области обещают также осадки (дождь, снег), гололед, днем на севере, востоке области ожидается дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный на юге области 15-20 м/с.

В области Ұлытау ночью и утром 2 апреля на севере, востоке, в центре области будет туман. Аналогичная погода - и в Карагандинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232263-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-astane-i-ryade-oblastey-kazahstana/