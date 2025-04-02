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"У нас у всех кредиты": ремонт вокзала в Актобе стал проблемой для десятков жителей

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Железнодорожный вокзал Актобе
Железнодорожный вокзал Актобе. Кадр из видео: телеканал Астана"

Более 50 предпринимателей, работающих на железнодорожном вокзале Актобе, в скором времени могут остаться без работы, так как здание закроют на ремонт, сообщает телеканал "Астана".

По информации телеканала, предприниматели арендовали в здании вокзала площади под магазины, кафе и камеры хранения. Но в конце марта им прислали уведомления о расторжении договорных обязательств, так как вокзал закрывают на капитальный ремонт.

"Я работаю с 2000 года на ж/д вокзале, в аренде. И мы, конечно, расстроены, что нам такое уведомление дали, именно о расторжении. Мы не согласны с этим, мы хотим, чтобы нам приостановили на время ремонта. У нас у всех кредиты, не только у меня, как у арендатора, у моих сотрудников тоже у всех кредиты. Мы остаемся без работы", - высказалась предприниматель Марина Широкова.

Сообщается, что в последний раз здание железнодорожного вокзала ремонтировали в 2013 году. Тогда по договору, арендаторам лишь приостановили работу, но не разрывали контракт, как сейчас.

"Были вложены многомиллионные инвестиции, чтобы с нами заключили на долгий срок договора. У нас от каждого ИП порядка 6,5 млн тенге, бывает и 3,5  млн тенге. Так как эти инвестиции были вложены, никто их не дарил, не давал, мы их взяли в кредит", - заявил законный представитель предприниматель Нуржан Сатенов.

Как заверил руководитель Актюбинского областного филиала: расторжение договора на время ремонта - не более чем формальность. Но смогут ли все предприниматели вернуться в обновленное здание, никто не гарантирует.

"Этот типовой договор. В нем написано, в одном пункте, что если предвидятся какие-нибудь ремонтные работы, в том числе капитальный ремонт и реконструкция, то договор в одностороннем порядке расторгается. 51 арендатора мы имеем, МСБ, но после завершения реконструкции вокзала мы еще не видим, какова будет территория, какие будут обстоятельства в этом вокзале", - прокомментировал директор филиала АО "НК "КТЖ"- Актюбинского отделения магистральной сети Сергали Жайлаубай.

К реконструкции железнодорожного вокзала Актобе приступят в конце апреля, по плану капитальный ремонт займет больше года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232320-u-nas-u-vseh-kredity-remont-vokzala-v-aktobe-stal-problemoy-dlya-desyatkov-zhiteley/