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"Про нас забыли": бизнесмены Балхаша заявили, что обанкротились из-за новой трассы (видео)

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Трасса Караганда-Балхаш
Трасса Караганда-Балхаш. Фото: t.me/qazavtojol

Предприниматели Балхаша винят новый автобан в своем банкротстве. По их словам, из-за новой трассы, которая идет в обход города, они лишились дохода, передает сайт телеканала КТК.

После запуска нового автобана в кафе, магазины и на заправки, которые расположены при въезде и выезде, никто не заезжает.

"Наши предприятия остались без средств к существованию, потому что наши здания, наши сооружения, наша земля стала неликвидной. При учете строительства дорог забыли про нас, про 60 предприятий малого и среднего бизнеса", - пожаловалась предприниматель Лариса Кичирко.

Как отмечает телеканал, почти на 10 километрах старой дороги близ Балхаша работают десятки кафе, магазинов, заправок и шиномонтажных мастерских. Бизнес был прибыльным, а трафик – высоким. Там первыми встречали дальнобойщиков, а летом еще и туристов. Теперь все они проезжают мимо – по автобану. И с момента его открытия клиентов практически нет.

В акимате заявили, что уже определили место для бизнеса на новой трассе. Вот только сами предприниматели заявляют, что новые участки им не по карману, вкладываться придется еще и в строительство.

У чиновников они просят закрепить за ними землю, равноценную старой.

"Уже предусмотрены территории для придорожного сервиса: 11 гектаров на трассе и дополнительно 20 гектаров, где планируется размещение более 100 объектов МСБ. Участки будут предоставляться только через аукционы", - заявил замакима Балхаша Руслан Сыздыков.

Источник: КТК

Напомним, в июле в Минтранспорта сообщали об открытии четырехполосного движения на первых участках автодороги "Караганда-Балхаш". Подчеркивалось, что коридор Центр-Юг является основным маршрутом между Астаной и Алматы.

Еще один участок автодороги протяженностью в 363 километра был открыт в начале декабря. Тогда в "Казавтожоле" сообщали, что в 2025 году планируется начать работу по реконструкции автодороги Караганда - Жезказган протяженностью 513 километров, охватывающей Карагандинскую область и область Ұлытау.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201496-pro-nas-zabyli-biznesmeny-balhasha-zayavili-chto-obankrotilis-iz-za-novoy-trassy-video/

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