Миллионные счета: бизнесмены жалуются на перебои со светом в Алматинской области

Предприниматели из Илийского района Алматинской области жалуются на частые перебои с электричеством, которые наносят существенный ущерб их бизнесу, передает Первый канал "Евразия".

Бизнесмены отмечают, что выплачивают миллионные счета за свет, а взамен получают частые отключения и, как следствие, убытки.

"Когда отключают электричество, у нас проблема - есть шанс того, что станки могут сгореть. А это дорогостоящее оборудование. Плюс у нас останавливается производство. Из-за этого страдают наши заказчики, а это те же самые школы, университеты и прочие государственные учреждения", - заявил директор завода по производству мебельной продукции Жомарт Енсебаев.

Предприниматели рассказали, что перебои начались после того, как 10 лет назад в промзоне проложили две линии электропередачи. Их передали на районный баланс, но деньги на ремонт и обслуживание не выделяются. Местным бизнесменам приходится ремонтировать сети за свой счет. Чиновники в свою очередь просят их потерпеть до следующего года.

"Управление энергетики готовит проектно-сметную документацию по строительству большой подстанции с двумя 63-ваттными трансформаторами. Однако эти работы будут проведены только в 2025 году", - сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Илийского района Ауелбек Майшыбаев.

Данная промышленная зона является самой крупной в Алматинской области. Здесь на площади 640 га расположены около 100 средних и крупных предприятий.

Ранее сообщалось, что суд вынес вердикт в деле о модернизации освещения в Алматы. Акимат города выиграл дело у частного партнера, который должен был устранить дефекты, но не сделал этого.

Помимо этого, прокуратура раскрыла причины социальной напряженности в Алматинской области. Как рассказали в ведомстве, это частые перебои с электроэнергией и отсутствие стабильного водоснабжения. Для решения проблем был инициирован проект "Выведение из тени самовольных монополистов".