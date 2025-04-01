Ребенок застрял в ограждении футбольного поля в Астане (фото, видео)

В Астане мальчик 2013 года рождения застрял в ограждении футбольного поля. Очевидцы не смогли ему помочь и вызвали спасателей, которые освободили ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, зов о помощи поступил на пульт столичных спасателей со двора одного из многоэтажных жилых домов района Сарайшык, где мальчик 2013 года рождения застрял в ограждении футбольного поля.

"Незамедлительно прибывшим спасателям неравнодушные очевидцы происшествия твердили, что уже все испробовали, но никак не смогли помочь сорванцу. По их мнению, единственным выходом была деформация либо разрезание прутьев ограждения.

Но сотрудники оперативно-спасательного отряда знали, что если нет отечности и прутья забора не сблизились, то следует поменять положение тела и отыскать то, в котором оно прошло между прутьями забора", - отмечают спасатели.

Благодаря холодной голове и многолетнему опыту спасателям легко удалось освободить ребенка, не повреждая ни его, ни ограждение.

Напомним, серьезные случаи с участием детей происходили в прошлом году.

В начале августа в Алматы 9-летний мальчик получил ужасные травмы, упав на металлическое ограждение. Ребенок буквально повис на заборе - небо и вся трахея разорваны, челюсть сломана, щека и гортань разорваны. Отмечалось, что спасатели помогли вызволить ребенка, но он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В конце августа в Астане на помощь 9-летнему ребенку пришли спасатели - мальчик хотел перелезть через забор, но проткнул ногу и застрял. Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили ногу мальчика и передали его работникам бригады скорой помощи.

В Аксу 3-летний ребенок оказался в реанимации после удара качелей в живот. Медики выявили повреждения в брюшной полости мальчика.

В Павлодаре спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, нога которой застряла в пружинных качелях на территории детской площадки.

В начале лета также в Павлодаре мальчику понадобилась помощь спасателей после игр на детской площадке. Ребенок застрял в металлическом кольце, которое сотрудники ДЧС разрезали гидравлическим инструментом.