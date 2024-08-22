"Пытался перепрыгнуть": ребенок проткнул ногу и застрял на железном заборе в Астане

В Астане на помощь 9-летнему ребенку пришли спасатели - мальчик хотел перелезть через забор, но проткнул ногу и застрял, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, необычный случай произошел сегодня в Астане.

"Ребенок 2015 года рождения, пытаясь перепрыгнуть через железный забор, проткнул ногу об штырь забора и не смог самостоятельно слезть. Спасатели оперативно-спасательного отряда за короткое время с помощью гидравлических инструментов освободили ногу мальчика и передали его работникам бригады скорой помощи", - говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в быту.

Напомним, в начале августа в Алматы 9-летний мальчик получил ужасные травмы, упав на металлическое ограждение. Ребенок буквально повис на заборе - небо и вся трахея разорваны, челюсть сломана, щека и гортань разорваны. Отмечалось, что спасатели помогли вызволить ребенка, но находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Аксу 3-летний ребенок оказался в реанимации после удара качелей в живот. Медики выявили повреждения в брюшной полости мальчика.

В Павлодаре спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, нога которой застряла в пружинных качелях на территории детской площадки.

В начале лета также в Павлодаре мальчику понадобилась помощь спасателей после игр на детской площадке. Ребенок застрял в металлическом кольце, которое сотрудники ДЧС разрезали гидравлическим инструментом.

В прошлом году маленький ребенок застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Отмечается, что прибежавшая мать также не смогла помочь, поэтому обратилась за помощью к спасателям. Ребенка вызволили и передали родным.