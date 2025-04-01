До 21 градуса тепла и дождь обещают в мегаполисах Казахстана в первый день апреля
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Во вторник, 1 апреля, в Астане ожидается небольшой дождь, а жителям Алматы и Шымкента обещают теплую погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 1 градуса. Скорость ветра составит 3,7 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра – 5,5 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная, солнечная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 21 градуса, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231963-do-21-gradusa-tepla-i-dozhd-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pervyy-den-aprelya/