Дожди с грозами и тепло до 28 градусов: какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни

В Казахстане в ближайшие дни синоптики обещают дожди с грозами, местами снег, а также повышение дневных температур до 28 градусов тепла, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным "Казгидромет", смена барических образований обусловит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана.

Синоптики обещают в эти дни дожди с грозами, в северных и восточных регионах в ночные часы возможен переход дождя в снег, лишь в центре и на юге страны, под влиянием поля повышенного давления, прогнозируется преимущественно погода без осадков.

В западных, северных и восточных регионах ожидается усиление ветра, в горных районах - туманы.

На большей части страны ожидается повышение дневных температур от 8-13 градусов до 15-20 градусов тепла, на юге от 18-23 градусов до 20-28 градусов тепла, на юго-востоке от 12-20 градусов до 18-23 градусов тепла. На востоке основной фон составит 5-15 градусов тепла, а на западе ожидается понижение от 15-25 градусов до 13-22 градусов тепла.

Ранее мы писали, что согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Синоптики отмечали, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.

В апреле ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).