Двум областям грозят подтопления в начале апреля: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение в некоторых регионах Казахстана на вторник, 1 апреля, а в двух областях возможны подтопления, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, в первые дни апреля возможны подтопления жилых домов и автодорог в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

"С 1 по 4 апреля, в связи с прогнозом дальнейшим повышением дневных температур воздуха до +15...+20 тепла, а также выпадением осадков в виде дождя, по Акмолинской области ожидается дальнейшее ослабление ледовой обстановки, вскрытие рек ото льда (возможны заторные явления), повышение уровней воды на реках области, возможно превышение опасных уровней, вследствие чего возможны разливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

В период с 1 по 4 апреля, в связи с добеганием боковых притоков с верховьев реки Есиль в районах Г. Мусрепова, Шал Акын, Есиль и Кызылжар Северо-Казахстанской области, ожидается повышение уровней воды, возможно превышение опасных уровней, возможны разливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами", - предупредили в "Казгидромете".

1 апреля ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, ветер 15-20 м/с. В Костанайской области ожидается ночью и утром на западе, юго-востоке области туман.

В Акмолинской области ожидаются ночью дождь, снег, гололед, туман. В Карагандинской области также ожидаются дождь, снег и гололед. В Павлодарской области будут порывы ветра ветер 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер с порывами 15-18 м/с. А в центре Мангистауской области ожидается гроза, на северо-востоке, в центре области ожидается пыльная буря. В Западно-Казахстанской области будет восточный ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью на востоке, юге дождь. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. На западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Кроме того, в первый день апреля в Астане ночью и утром ожидается туман. А в области Жетісу ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в ближайшие дни синоптики обещают дожди с грозами, местами снег, а также повышение дневных температур до 28 градусов тепла.

Также мы писали, что согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в апреле - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Синоптики отмечали, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.

В апреле ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).