Почти до +30 градусов потеплеет в Шымкенте к концу недели

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 31 марта по 6 апреля, ожидается потепление выше 20 градусов и дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

31 марта в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 12 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 19 градусов, но ночью температура опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

1 апреля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градус, а минимальная – плюс 8 градусов. Скорость ветра составит до 2,9 м/с.

2 апреля вновь будет солнечо. Средняя температура – плюс 15 градусов. Днем температура поднимется до плюс 22 градусов, а ночью опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

3 апреля в Шымкенте будет облачно, но осадки не ожидаются. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 24 градусов, а опуститься может до плюс 12 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,0 м/с.

4 апреля обещают небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 11,2 м/с.

5 апреля ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,1 м/с.

6 апреля, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 19 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 27 градусов, но ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.