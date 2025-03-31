Дожди и потепление придут в Астану на этой неделе

В ближайшие 7 дней, с 31 марта по 6 апреля, в Астане обещают потепление до 15 градусов, но в столицу придут дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме: Почти до +30 градусов потеплеет в Шымкенте к концу недели

31 марта в Астане обещают небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 4 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 11 градусов, но ночью температура опустится до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

1 апреля вновь ожидается дождь. Температура составит около плюс 3 градусов. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, а минимальная – плюс 2 градуса. Скорость ветра составит до 5,3 м/с.

2 апреля будет пасмурно. Средняя температура – плюс 5 градусов. Днем температура поднимется до плюс 8 градусов, а ночью опустится до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

3 апреля в Астане вновь будет пасмурно, но без осадков. Температура в среднем – плюс 8 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 12 градусов, а опуститься может до плюс 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 9,1 м/с.

4 апреля в столице обещают дождь. Среднесуточная температура – плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, а ночью похолодает до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 9,0 м/с.

5 апреля ожидается солнечная погода. Температура в среднем остановится на отметке плюс 6 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, минимальная – плюс 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 7,6 м/с.

6 апреля, по прогнозам, будет пасмурно, но без осадков. Средняя температура составит плюс 10 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 15 градусов, но ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.