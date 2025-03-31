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Пенсионерке с инвалидностью из Астаны отказали в очереди на жилье из-за дохода

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Пенсионерка грустит
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc / Getty Images

В Астане пенсионерка с инвалидностью обратилась в суд после отказа управления жилья включить его в очередь на получения жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В Астане рассмотрено административное дело по иску К. к управлению жилья столицы. Она требовала признать незаконным отказ в постановке в очередь на получение жилища из государственного жилищного фонда. Подробности дела опубликованы в Telegram-канале судов Астаны.

"Установлено, что истец является пенсионером по возрасту, инвалидом І группы и относится к социально уязвимым слоям населения. В сентябре 2024 года истец обратилась к ответчику с заявлением о постановке на учет для получения жилища из государственного жилищного фонда.

Ответчиком предоставлен ответ об отказе, ввиду того что, среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев на каждого члена семьи превышает 3,1-кратный размер прожиточного минимума", - сказано в сообщении.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, так как истец получает специальное государственное пособие по инвалидности I группы и не имеет жилья. Кроме того, она относится к социально уязвимым слоям населения, преднамеренного ухудшения жилищных условий не допускала, поэтому имеет право на постановку в очередь нуждающихся в получении жилья из государственного жилищного фонда.

"Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции", - добавили в суде.

В феврале этого года жителя Актюбинской области исключили из очереди на жилье из-за подаренного его жене старого дома, который находился в аварийном состоянии.

До этого казахстанку исключили из очереди на жилье из-за того, что ее семье предоставили квартиру. Но в ней оказались семь жильцов: истец, ее мать, двое детей истца и ее младший брат с супругой и одним ребенком. Решение жилищной комиссии о снятии истца с учета нуждающихся в жилье суд признал незаконным.

Также мы писали, что дочь, сын и бывшая жена жителя Семея получили квартиры из госжилфонда, а он сам остался в аварийном доме. Акимат обязали предоставить временное жилье мужчине, имеющему II группу инвалидности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231745-pensionerke-s-invalidnostyu-iz-astany-otkazali-v-ocheredi-na-zhile-iz-za-dohoda/