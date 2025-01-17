Одна квартира на 7 человек довела актюбинку до суда

Жительницу Актобе исключили из очереди на жилье из-за того, что ее семье предоставили квартиру. Но в ней оказались семь жильцов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, актюбинка была зарегистрирована в очереди по категории "Неполная семья" с января 2008 года.

Однако в 2014 году жилищная комиссия вынесла истца из очереди, так как в 2011 году в Актобе была предоставлена квартира матери истца, истцу, двум ее детям и младшему брату. Кроме того, в семье брата была супруга и один ребенок. Всего в квартире оказалось семь человек.

В связи с чем истец обратилась в суд с иском о признании протокольного решения жилищной комиссии незаконным и восстановлении места в очереди.

"В ходе судебного заседания установлено, что указанный дом не находился в собственности истца, и в 2011 году он был юридически продан другому лицу. Кроме того, истец не проживала в указанной квартире, где жила ее мать, младший брат со своей семьей", - отметили в суде.

Решением суда иск удовлетворен. Протокольное решение жилищной комиссии от 2014 года в части снятия истца с учета нуждающихся в жилье суд признал незаконным.

Суд обязал ответчиков восстановить истца в очереди нуждающихся в жилье по категории "Социально уязвимые слои населения" с января 2008 года. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Костанае восстановили жилищные права мужчины, который в 14 лет остался сиротой. Суд обязал изменить его место в очереди на жилье из госфонда, так как не было его вины в несвоевременной постановке опекуном на учет в качестве нуждающегося в жилье.

А в Семее воспитанники детского дома (братья-близнецы) получили на двоих одну квартиру от государства. Суд, рассмотрев дело, указал на право каждого ребенка-сироты на получение жилища из государственного жилищного фонда.