Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Одна квартира на 7 человек довела актюбинку до суда

Опубликовано:

Коридор в квартире
Квартира. Иллюстративное фото: Jacek Kadaj / Getty Images

Жительницу Актобе исключили из очереди на жилье из-за того, что ее семье предоставили квартиру. Но в ней оказались семь жильцов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, актюбинка была зарегистрирована в очереди по категории "Неполная семья" с января 2008 года.

Однако в 2014 году жилищная комиссия вынесла истца из очереди, так как в 2011 году в Актобе была предоставлена квартира матери истца, истцу, двум ее детям и младшему брату. Кроме того, в семье брата была супруга и один ребенок. Всего в квартире оказалось семь человек.

В связи с чем истец обратилась в суд с иском о признании протокольного решения жилищной комиссии незаконным и восстановлении места в очереди.

"В ходе судебного заседания установлено, что указанный дом не находился в собственности истца, и в 2011 году он был юридически продан другому лицу. Кроме того, истец не проживала в указанной квартире, где жила ее мать, младший брат со своей семьей", - отметили в суде.

Решением суда иск удовлетворен. Протокольное решение жилищной комиссии от 2014 года в части снятия истца с учета нуждающихся в жилье суд признал незаконным.

Суд обязал ответчиков восстановить истца в очереди нуждающихся в жилье по категории "Социально уязвимые слои населения" с января 2008 года. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Костанае восстановили жилищные права мужчины, который в 14 лет остался сиротой. Суд обязал изменить его место в очереди на жилье из госфонда, так как не было его вины в несвоевременной постановке опекуном на учет в качестве нуждающегося в жилье.

А в Семее воспитанники детского дома (братья-близнецы) получили на двоих одну квартиру от государства. Суд, рассмотрев дело, указал на право каждого ребенка-сироты на получение жилища из государственного жилищного фонда.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212508-odna-kvartira-na-7-chelovek-dovela-aktyubinku-do-suda/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie