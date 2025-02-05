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Актюбинца исключили из очереди на жилье из-за полученного его женой подарка

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Расстроенный мужчина
Мужчина. Иллюстративное фото: Ake Ngiamsanguan / Getty Images

Жителя Актюбинской области исключили из очереди на жилье из-за подаренного его жене старого дома, который находился в аварийном состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по иску гражданина, который оспаривал решение жилищной комиссии об исключении его из очереди на жилье, рассмотрел специализированный межрайонный административный суд Актюбинской области.

Истец с 2009 года состоял в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда по категории "социально уязвимые слои населения, включая ветеранов, приравненных к участникам Великой Отечественной войны".

Однако в августе 2024 года жилищная комиссия приняла решение об исключении его из очереди. Основаниями для этого стало зарегистрированное на супругу истца недвижимое имущество, которое позже было отчуждено, а также средний ежемесячный доход семьи превысил установленный законом минимальный прожиточный минимум, умноженный на коэффициент 3,1.

Не согласившись с этим решением, истец обратился в суд, заявив, что отчужденное жилье является аварийным и непригодным для проживания, а также попросил заново рассчитать доходы своей семьи.

В суде установлено, что жилье передали супруге истца в дар в 2023 году, но вскоре оно вновь было отчуждено. Дом общей площадью 47,3 кв. м., построенный в 1967 году из самана, признан аварийным и непригодным для проживания.

Совокупный доход семьи пересчитали и, несмотря на превышение минимального прожиточного минимума на незначительную сумму, суд учел реальное финансовое положение и социальную уязвимость семьи.

Также установлено, что некоторые члены семьи фактически не проживают совместно с истцом, что повлияло на общий расчет состава семьи и ее доходов.

Суд постановил, что решение жилищной комиссии об исключении истца из списка нуждающихся в жилье не соответствует законодательству Республики Казахстан.

Решение комиссии признано незаконным и отменено. Кроме того, суд обязал восстановить истца в очереди на получение жилья. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее жительницу Актобе исключили из очереди на жилье из-за того, что ее семье предоставили квартиру. Но в ней оказались семь жильцов: истец, ее мать, двое детей истца и ее младший брат с супругой и одним ребенком. Решение жилищной комиссии о снятии истца с учета нуждающихся в жилье суд признал незаконным.

А дочь, сын и бывшая жена жителя Семея получили квартиры из госжилфонда, а он сам остался в аварийном доме. Акимат обязали предоставить временное жилье мужчине, имеющему II группу инвалидности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218200-aktyubinca-isklyuchili-iz-ocheredi-na-zhile-iz-za-poluchennogo-ego-zhenoy-podarka/