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До плюс 23 градусов и небольшой дождь обещают в Алматы на этой неделе

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Улица в Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В ближайшие 7 дней, с 31 марта по 6 апреля, в Алматы обещают потепление до плюс 23 градусов, осадки ожидаются лишь в конце недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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31 марта в Алматы будет ясно, без осадков. Температура в среднем составит плюс 9 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 17 градусов, но ночью температура опустится до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

1 апреля ожидается пасмурная погода. Температура составит около плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, а минимальная – плюс 8 градусов. Скорость ветра составит до 3,6 м/с.

2 апреля вновь будет пасмурно. Средняя температура – плюс 10 градусов. Днем температура поднимется до плюс 13 градусов, а ночью опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

3 апреля в Алматы обещают ясную, солнечную погоду. Температура в среднем – плюс 14 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 19 градусов, а опуститься может до плюс 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,1 м/с.

4 апреля вновь будет солнечно. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

5 апреля ожидается небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, минимальная – плюс 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,7 м/с.

6 апреля, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 15 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 19 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231637-do-plyus-23-gradusov-i-nebolshoy-dozhd-obeshchayut-v-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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До плюс 23 градусов и небольшой дождь обещают в Алматы на этой неделе