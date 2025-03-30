Казахстанцев предупредили о непогоде в последний день марта

Завтра, 31 марта, в ряде регионов Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия - синоптики прогнозируют пыльные бури, сильный ветер, дожди и туман, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

По данным синоптиков, 31 марта в Атырауской и Мангистауской областях прогнозируются пыльные бури. В Атырау порывы ветра достигнут 15-18 м/с, а в Актау – 17-22 м/с.

Сильный ветер с порывами 15-20 м/с ожидается также в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Жетісу областях. В Кокшетау порывы достигнут 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют дожди, а в Жамбылской и Алматинской областях ночью и утром возможен густой туман.

Во всех этих регионах синоптики объявили штормовое предупреждение - жителям советуют быть осторожными, следить за прогнозом погоды и учитывать неблагоприятные условия при планировании поездок.