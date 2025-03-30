Какая погода ждет жителей Алматы, Астаны и Шымкента 30 марта

Сегодня в Алматы ожидается дождь, а в Астане и Шымкенте - ясная погода. Температура воздуха в городах будет колебаться от -4 ночью до +16 градусов днем. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь, температура воздуха днем составит 12 градусов тепла, ночью опустится до одного градуса, ветер — 3,0 м/с.

В Астане синоптики прогнозируют ясную погоду. Днем температура поднимется до +10 градусов, ночью опустится до -4 градусов, скорость ветра — 3,6 м/с.

В Шымкенте будет солнечно. Температура днем достигнет +16 градусов, ночью снизится до +2 градусов, скорость ветра — 3,3 м/с.