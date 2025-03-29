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Дождь с переходом в снег обещают в Алматы

Опубликовано:

Слякоть на улице
Слякоть. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в эту субботу, 29 марта. Прогноз синоптиков был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы возможен небольшой дождь с переходом в снег. Температура днем поднимется до +11 градусов, а ночью опустится до +2 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью температура снизится до -4 градусов. Скорость ветра - 3,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается солнечная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +15 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231466-dozhd-s-perehodom-v-sneg-obeshchayut-v-almaty/

Автор: Колмакова Виктория

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Дождь с переходом в снег обещают в Алматы