Штормовое предупреждение объявили в Алматы и ряде областей Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье, 30 марта, в Алматы и ряде регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Алматы 30 марта ночью и утром может быть туман.

В воскресенье на юге и в горных районах Алматинской области временами возможен туман.

30 марта днем на западе, юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря, ветер 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на западе, севере и востоке Карагандинской области может быть туман.

30 марта ночью и утром на севере, востоке и в центре области Ұлытау ожидается туман.

На юге области Абай возможна пыльная буря.

В воскресенье в Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, востоке ожидается туман.

30 марта ночью и утром на юге и в горных районах Жамбылской области возможен туман, ветер в горных районах региона 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман.