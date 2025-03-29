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Штормовое предупреждение объявили в Алматы и ряде областей Казахстана

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Туман в Алматы
Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье, 30 марта, в Алматы и ряде регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Алматы 30 марта ночью и утром может быть туман.

В воскресенье на юге и в горных районах Алматинской области временами возможен туман.

30 марта днем на западе, юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря, ветер 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на западе, севере и востоке Карагандинской области может быть туман.

30 марта ночью и утром на севере, востоке и в центре области Ұлытау ожидается туман.

На юге области Абай возможна пыльная буря.

В воскресенье в Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, востоке ожидается туман.

30 марта ночью и утром на юге и в горных районах Жамбылской области возможен туман, ветер в горных районах региона 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231537-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-almaty-i-ryade-oblastey-kazahstana/