Снег в Алматы, дождь - в Шымкенте: какой будет погода в мегаполисах в пятницу
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В пятницу, 28 марта, в Алматы обещают снег, в Шымкенте - дождь, а в Астане до 6 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают легкий снег. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 6 градусов, ночью температура снизится до -3 градусов. Скорость ветра – 4,6 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается умеренный дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 10 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231118-sneg-v-almaty-dozhd-v-shymkente-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-v-pyatnicu/