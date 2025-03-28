Снег в Алматы, дождь - в Шымкенте: какой будет погода в мегаполисах в пятницу

В пятницу, 28 марта, в Алматы обещают снег, в Шымкенте - дождь, а в Астане до 6 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают легкий снег. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 6 градусов, ночью температура снизится до -3 градусов. Скорость ветра – 4,6 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается умеренный дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 10 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.