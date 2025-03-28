Туман накроет ряд регионов Казахстана

Синоптики рассказали о погоде на 29 марта - в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в период с 28-31 марта, в связи с прогнозом положительных дневных температур воздуха до 8-15 тепла, по Акмолинской области ожидается дальнейшее интенсивное таяние снежного покрова, формирование и добегание талого стока с верховьев рек, полей и балок, ослабление ледовой обстановки (возможны заторные явления), повышение уровня воды на реках области.

Возможно превышение опасных уровней, вследствие чего вероятны разливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

В Восточно-Казахстанской области сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

Завтра ночью на юге области Абай ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с.

29 марта ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области также обещают туман. Ветер северо-западный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Завтра в горных районах Алматинской области ожидается туман. Аналогичная погода установится в Алматы и Қонаеве.

Туман завтра накроет также север и восток Западно-Казахстанской области, север, юг и центр области Ұлытау и горные районы области Жетісу.