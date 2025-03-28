"Проблемы с водой даже зимой": жители Каркаралинска почти 40 лет вынуждены пользоваться скважинами
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Жители города Каркаралинска Карагандинской области регулярно испытывают перебои с водоснабжением и вынуждены набирать питьевую воду из старых скважин, передает телеканал Almaty.
Как сообщается в сюжете телеканала, несмотря на то что, в Каркаралинске есть 4 скважины, вода в дома доходит с трудом - на это жалуются местные жители.
Несколько лет назад власти города пообещали провести новый водопровод, но строительство затянулось из-за работ на магистральных сетях, которые изношены почти на 80%.
Житель города Каркаралинска Несипхан Темиргалиев рассказывает, что первые попытки подвести водопровод из села Жарлы начались еще в 1987 году. Позже проект приостановили из-за отсутствия средств. С тех пор люди набирают питьевую воду из скважин.
"Летом спрос на воду будет высоким. Вода к нам поступает из скважин, которые находятся на территории Национального парка. Скважины старые. Их вообще построили для временного пользования. Но все вот так затянулось, и в районе постоянные проблемы с водой даже зимой", - рассказал житель Каркаралинска Несипхан Темиргалиев.
Сейчас жители Каркаралинска получают воду из четырех скважин, которые работают здесь в почти по 50 лет. Из года в год запасы подземных вод сокращаются. И сейчас, как отмечается в сюжете, из-за того, что воду качают из-под земли, страдают леса Национального парка Каркаралинска.
Специалисты заверяют, что уже обмелели некоторые реки в регионе.
"После строительства нового водопровода планируется подача воды в сутки до 1 600 кубометров. Пока не отремонтируем внутренние сети, мы не сможем подключить их к водопроводу", - отметил заведующий отделом строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района Мейрлан Садуакасов.
Специалисты отмечают, что подземных вод в селе Жарлы достаточно, чтобы обеспечить водой не только город, но и все села в окрестности.
Однако местные жители беспокоятся, что проект по строительству водопровода в итоге так и останется незавершенным и в этом году.
Ранее жители села Аршалы Акмолинской области заявляли, что проблемы села стали уже хроническими и не решаются годами - здесь постоянные проблемы с водоснабжением и отоплением, разбитые дороги.
Недавно мы писали об аналогичной ситуации в селе Тиккайын Актюбинской области - там несколько лет не могут завершить строительство водопровода. Подрядчик покинул объект, оставив местных жителей с убытками.
До этого в селе Астаховка Бухар-Жырауского района запустили водопровод, решив многолетний вопрос с питьевой водой - местные жители отмечают, что ждали этого события почти 30 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231142-problemy-s-vodoy-dazhe-zimoy-zhiteli-karkaralinska-pochti-40-let-vynuzhdeny-polzovatsya-skvazhinami/