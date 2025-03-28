Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Проблемы с водой даже зимой": жители Каркаралинска почти 40 лет вынуждены пользоваться скважинами

Опубликовано:

Скважина
Скважина. Иллюстративное фото: nreighard/Getty Images

Жители города Каркаралинска Карагандинской области регулярно испытывают перебои с водоснабжением и вынуждены набирать питьевую воду из старых скважин, передает телеканал Almaty.

Как сообщается в сюжете телеканала, несмотря на то что, в Каркаралинске есть 4 скважины, вода в дома доходит с трудом - на это жалуются местные жители.

Несколько лет назад власти города пообещали провести новый водопровод, но строительство затянулось из-за работ на магистральных сетях, которые изношены почти на 80%.

Житель города Каркаралинска Несипхан Темиргалиев рассказывает, что первые попытки подвести водопровод из села Жарлы начались еще в 1987 году. Позже проект приостановили из-за отсутствия средств. С тех пор люди набирают питьевую воду из скважин.

"Летом спрос на воду будет высоким. Вода к нам поступает из скважин, которые находятся на территории Национального парка. Скважины старые. Их вообще построили для временного пользования. Но все вот так затянулось, и в районе постоянные проблемы с водой даже зимой", - рассказал житель Каркаралинска Несипхан Темиргалиев.

Сейчас жители Каркаралинска получают воду из четырех скважин, которые работают здесь в почти по 50 лет. Из года в год запасы подземных вод сокращаются. И сейчас, как отмечается в сюжете, из-за того, что воду качают из-под земли, страдают леса Национального парка Каркаралинска. 

Специалисты заверяют, что уже обмелели некоторые реки в регионе.

"После строительства нового водопровода планируется подача воды в сутки до 1 600 кубометров. Пока не отремонтируем внутренние сети, мы не сможем подключить их к водопроводу", - отметил заведующий отделом строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района Мейрлан Садуакасов.

Специалисты отмечают, что подземных вод в селе Жарлы достаточно, чтобы обеспечить водой не только город, но и все села в окрестности.

Однако местные жители беспокоятся, что проект по строительству водопровода в итоге так и останется незавершенным и в этом году.

Ранее жители села Аршалы Акмолинской области заявляли, что проблемы села стали уже хроническими и не решаются годами - здесь постоянные проблемы с водоснабжением и отоплением, разбитые дороги.

Недавно мы писали об аналогичной ситуации в селе Тиккайын Актюбинской области - там несколько лет не могут завершить строительство водопровода. Подрядчик покинул объект, оставив местных жителей с убытками.

До этого в селе Астаховка Бухар-Жырауского района запустили водопровод, решив многолетний вопрос с питьевой водой - местные жители отмечают, что ждали этого события почти 30 лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231142-problemy-s-vodoy-dazhe-zimoy-zhiteli-karkaralinska-pochti-40-let-vynuzhdeny-polzovatsya-skvazhinami/