"Ждали больше 30 лет": многолетнюю проблему решили в селе в Карагандинской области

В селе Астаховка Бухар-Жырауского района запустили водопровод, решив многолетний вопрос с питьевой водой, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Астаховке проживает около 300 человек. Для небольшого населенного пункта водопровод - это большая радость: жителям больше не придется носить воду домой из родника.

Проект был реализован по программе "Развитие регионов". Строительство водопровода начали в прошлом году, подрядчик сдал объект в эксплуатацию в срок.

Сначала пробурили скважины, затем установили необходимое оборудование, а водопроводные сети провели по улицам к 50 домам.

"Живу в Астаховке 50 лет. Подключения воды ждали больше 30 лет. В основном здесь живут пенсионеры, дети разъехались. Нам было нелегко носить воду из родника, который находится в километре от села. Наконец вопрос решился, мы этому очень рады. Спасибо всем, кто участвовал в строительстве! Теперь нам обещают заасфальтировать дороги", - говорит жительница Астаховки Жаннат Балбекова.

По словам молодого сельчанина Армана Алимова, многие не верили, что водопровод появится.

"Из-за отсутствия воды многие уехали из села. Надеюсь, теперь к нам станут переезжать из других населенных пунктов и жителей прибавится. Место у нас хорошее", - отметил он.

В акимате добавили, что обеспечение сельчан качественной питьевой водой - одна из приоритетных задач.

В этом году в Бухар-Жырауском районе запланирован ввод в эксплуатацию новых водопроводов еще в трех селах: Акжар, Аюлы и Алабас. После реализации этих проектов 99% жителей района будут обеспечены централизованным водоснабжением, а в 2025 году этот показатель обещают довести до 100%.

Ранее сообщалось, что 14 тысяч человек обеспечил водой новый водопровод в Егиндыкольском и Коргалыжынском районах Акмолинской области. Подрядчик уложил 68,7 км сетей и установил 78 колодцев. Новый водопровод значительно повысит качество жизни жителей двух районов, обеспечив их бесперебойным доступом к чистой питьевой воде.

А жители села Мынбаево в Алматинской области пожаловались на последствия прокладки нового водопровода, после чего в земле застревают машины и животные. Сельчане рассказали, что одна корова погибла, провалившись в яму. Другая наступила в огромную лужу рядом с трансформатором, ее убило ударом тока. Люди опасаются, что такое может случиться и с ними.