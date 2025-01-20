Несколько лет не могут достроить водопровод в одном из сел Актюбинской области

В селе Тиккайын Актюбинской области несколько лет не могут завершить строительство водопровода. Подрядчик покинул объект, оставив местных жителей с убытками, передает "Диапазон".

Местные власти еще в 2021 году решили, что небольшому селу Тиккайын в Алгинском районе нужен водопровод. По итогам конкурса было выбрано одно из ТОО. Этот же подрядчик должен был построить водопровод еще и в селе Коктогай - это тоже Алгинский район.

В мае 2023 года во время визита в район на тот момент главы области Ералы Тугжанова местные власти сообщили, что водопровод в селе Тиккайын построят в том же году. Но, как оказалось, подрядчик не выполнил в срок свои обязательства.

Уже в ноябре 2024 года на брифинге в облакимате пришлось комментировать ситуацию заместителю акима Алгинского района Болатбеку Кангужину.

Он проинформировал, что на подрядчика подали в суд с требованием признать его недобросовестным, назначить ему штраф и обязать завершить работы. Тогда сообщалось, что на водопровод в этом селе выделили 419 миллионов тенге.

А жительница села Наталья Демченко из-за недостроенного водопровода вообще попала в непростую ситуацию. Оказалось, что в сентябре 2023 года она впустила жить в свой дом рабочих подрядной компании. Во дворе дома рабочие разгрузили трубы, гидранты для будущего водопровода.

"Поселок у нас старый, говорят, жили тут четыре Ивана, они и основали нашу Ивановку у реки. А потом поселок переименовали в Тиккайын.

Если честно, я не знаю, почему решили, что нам нужен тут водопровод. Колонки во дворах есть, у каждого своя вода. Вот дорога нормальная к поселку нужна, тогда бы может и меньше людей уезжало.

А так и дороги нет, и водопровод не достроили, и проблем создали. Летом 2023 года представители подрядной компании, строившей водопровод, попросили меня сдать работникам в аренду дом.

Я согласилась, впустила их, с сентября по декабрь в моем доме проживало 5-6 работников. А в декабре рабочие просто уехали, деньги за аренду жилья не заплатили, водопровод не достроили. А еще оставили во дворе материалы для водопровода: жестяные листы, гидранты. Это все стоит больших денег.

Я инвалид второй группы, но мне приходится все это охранять. Никто за это мне не платит, обещали договор об охране заключить, но никто не приехал с этим от подрядчика. По нашей информации, компанию продали и теперь у нее владелец другой, руководство в Караганде. Мне пришлось подать в карагандинский суд на компанию с требованием, чтобы заплатили, что положено. С имуществом компании я не знаю, что делать, оно не мое.

Я даже продать теперь не могу свой дом из-за того, что оно лежит во дворе, никто с этим связываться не хочет. И в акимат мы обращались с нашей проблемой, и в прокуратуру, пока толку нет.

Хотели по-доброму людей выручить, а вот все как обернулось. После рабочих в доме шкаф сломан, люстра разбита, провода оторваны. Кто нам теперь заплатит за наш труд по охране и за аренду?" - говорит Наталья Демченко.

Кстати, буквально на днях суд Алгинского района рассмотрел административное дело в отношении ТОО. Из дела следует, что при строительстве водопровода в селах Тиккайын и Коктогай подрядчик допустил нарушения по несоблюдению государственных нормативов в области архитектуры и строительства.

То есть работы не выполнили в полном объеме и нарушили сроки строительства. Представитель подрядчика просил дело прекратить и сетовал на то, что заказчик не финансировал своевременно строительство.

Суд в итоге оштрафовал подрядную компанию на 5 миллионов 907 тысяч тенге.

В акимат Алгинского района направили вопрос о том, как власти будут решать проблему недостроенного водопровода в селе Тиккайын и что в этой ситуации делать Наталье Демченко.

"Ситуация такая. В 2021 году были начаты строительно-монтажные работы по проведению центрального водопровода. На сегодня работы завершены примерно процентов на 80-85. Остались пуско-наладочные работы, установка насосов и так далее. Сам водозабор, насосная станция трубопровод - все установлено.

Материалы, которые еще не использовали, находятся на ответственном хранении у заказчика, это отдел строительства и архитектуры. Судом подрядчик был признан недобросовестным, были нарушения по срокам, потом эту фирму продали, владелец сменился.

Правоохранительные органы проводят проверку, назначена строительная экспертиза, она установит объем работ, которые необходимо сделать.

То есть получается, что по проекту будет сделана корректировка и на оставшиеся работы объявят государственные закупки, по их итогам определят нового подрядчика. В целом в 2025 году постараемся максимально обеспечить водоснабжение села.

Гидранты, которые у местной жительницы хранятся, будут использовать, их передадут новому подрядчику. Что касается оплаты за аренду жилья и охраны материалов, акимат тут платить не может, на это средства законодательно не предусмотрены.

Этот вопрос ей надо решать с подрядчиком в рамках их договоренности. Уточню, что все материалы, которые хранятся от прежнего подрядчика, они зафиксированы. Сейчас для нас главная задача - это завершить строительство водопровода", - рассказал аким Алгинского района Асланбек Шуиншалиев.

Ранее сообщалось, что в Успенском районе Павлодарской области по результатам проверки прокуратуры чиновника намерены наказать за подписание актов выполненных работ до их фактического завершения.

Также стало известно, что в текущем году Алгинский район Актюбинской области на 100% будет обеспечен централизованной питьевой водой. Сейчас ведется строительство объектов водоснабжения в двух селах.