"Астана в 60 км, но живем как в средневековье": жители села Аршалы заявили о "хронических" проблемах

Проблемы с водоснабжением и отоплением, разбитые дороги. Жители села Аршалы Акмолинской области заявляют, что проблемы села стали уже хроническими и не решаются годами, передает корреспондент NUR.KZ.

Виктория Емцова в селе Аршалы живет 13 лет. Говорит, Астана в 60 км от них, но сельчане вынуждены жить как в средневековье. В селе наблюдаются проблемы с инфраструктурой. Среди них и водоснабжение.

Кто берет воду из скважин, у тех проблем нет, говорит активистка села. А у подключенных к центральному водопроводу частые перебои и слабый напор, отмечает Виктория.

"Я живу в многоквартирном доме на третьем этаже и у меня постоянно слабый напор. Из-за этого не могу пользоваться водонагревателем. Я моюсь в тазике.

Жители улицы Ташенова жалуются, что у них хронически нет воды. На той неделе у них почти три дня не было воды. А две недели назад первый микрорайон почти неделю без воды сидел", - рассказывает Виктория.

Есть проблемы и с теплоснабжением. Многие в Аршалы до сих пор вынуждены отапливать дома дровами и углем. Но и у тех, кто подключен к центральному теплоснабжению, не все гладко, говорит Виктория.

"Среди домов, которые подключили в прошлом году, Митченко, 4. Но он подключен был неправильно. Отопление должно проходить от центральной трассы в подвал, а оттуда - по квартирам. Но тут почему-то провели вдоль дома по улице и сразу в подъезды.

Жители зимой замерзали. И теперь в зимний период коммуникации в подвале замерзают: вода и канализация. Одной бабушке мы всю зиму отогревали воду. Кстати, когда делали отопление, с самих жителей деньги собрали - по 75 тысяч тенге примерно", - сообщает жительница села.

Недовольны сельчане и дорогами в Аршалы. Асфальт есть только на центральных улицах, а на окраинах - ямы да ухабы, рассказывает Виктория. Уличное освещение тоже есть только на главных улицах, отмечает сельчанка. Требуют внимания и детские площадки.

"Четыре площадки на весь районный центр. А сами площадки - это просто испытательный полигон для детей. Они опасны. Качели стоят среди огромных камней, вместо мягкого покрытия - щебень", - добавляет Виктория.

На запрос корреспондента NUR.KZ ответил заместитель акима Аршалынского района Акмолинской области Ержан Жолумбетов. Он сообщил, что в прошлом году было проложено восемь километров трубопровода, соединяющего скважины с новым резервуаром. А что касается подачи воды, то на 90% она осуществляется без перебоев, отметил замакима.

"Тем не менее, иногда случаются непредвиденные поломки оборудования. Это неизбежно, ведь даже самые надежные механизмы из железа подвержены износу. Мы прилагаем все усилия для быстрого восстановления работы, чтобы обеспечить жителей чистой и надежной водой.

Касательно слабого напора сообщаем следующее: с наступлением жаркого лета жители поливают огороды, это может временно снизить давление воды, но на данный момент сообщаем, что подобных проблем не возникает. Вода поступает в дома стабильно", - говорится в сообщении.

Прокомментировал замакима и жалобу жильцов дома на улице Митченко на теплоснабжение.

"В 2023 году в преддверии отопительного сезона появилась возможность подключить два дома к центральному теплоснабжению. К сожалению, дом, расположенный по адресу Митченко, 4, не был включен в этот план из-за недостатка финансовых средств.

Жители этого дома проявили активную инициативу и самостоятельно организовали подключение к центральной системе, согласившись на предложенные условия прокладки и установки труб.

Что касается прокладки труб, то магистраль теплоснабжения была выполнена на 90% надземным способом. Этот метод имеет множество преимуществ: в случае возникновения аварийных ситуаций требуется минимальное время для устранения неполадок, что обеспечивает надежность и безопасность системы", - сообщает Ержан Жолумбетов.

Что касается дорог, то в текущем году провели только ямочный ремонт. Также акимат разработал проектно-сметную документацию на средний ремонт дорог на 13 улицах. Но средств не было выделено. К слову, в прошлом году в Аршалы средний ремонт провели на 13 улицах.

А к установке освещения приступят 15 августа. Текущий ремонт уличного освещения проведут по улицам Астана, Ташенова и Аршалы 2. Также акиматом села проведены госзакупки на установку четырех детских площадок, сообщил замакима.