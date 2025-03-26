Угроза паводков, лавин и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
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В ряде регионов Казахстана завтра ожидаются неблагоприятные погодные условия. В отдельных областях прогнозируются подтопления, порывы ветра до 30 м/с и ухудшение видимости из-за тумана, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.
Так, по данным синоптиков, завтра в Северо-Казахстанской области прогнозируется дальнейшее ослабление ледового покрова и повышение уровня воды в реках, что может привести к разливам и подтоплениям населенных пунктов, автодорог и хозяйственных построек талыми водами.
Также в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин из-за высокой снежной массы и предстоящих осадков. Жителям и туристам рекомендуется воздержаться от выхода на заснеженные склоны.
На 27 марта также прогнозируется усиление ветра в нескольких регионах. В области Жетісу в районе Алакольских озер порывы ветра могут достигать 30 м/с и более. В Карагандинской, Кызылординской, Абайской, Жамбылской и других областях скорость ветра составит 15-23 м/с, местами до 28 м/с.
В Туркестанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, а также туман в горных районах.
Во всех этих регионах синоптики объявили штормовое предупреждение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230809-ugroza-pavodkov-lavin-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/