Снег и дождь обещают в одном из мегаполисов Казахстана в четверг

В четверг, 27 марта, в Астане и Алматы обещают плюсовую температуру, а жителей Шымкента предупреждают о снеге и дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 9 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 1 градуса, ночью температура снизится до -10 градусов. Скорость ветра – 4,3 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 5 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,9 м/с.