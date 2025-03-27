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Снег и дождь обещают в одном из мегаполисов Казахстана в четверг

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Снег с дождем
Снег с дождем. Иллюстративное фото: Dmitrii Divanov/Getty Images

В четверг, 27 марта, в Астане и Алматы обещают плюсовую температуру, а жителей Шымкента предупреждают о снеге и дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 9 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 1 градуса, ночью температура снизится до -10 градусов. Скорость ветра – 4,3 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 5 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230814-sneg-i-dozhd-obeshchayut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снег и дождь обещают в одном из мегаполисов Казахстана в четверг