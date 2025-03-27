"Случаи не зарегистрированы": премьер ответил на предложение депутата запретить смену пола в Казахстане

Олжас Бектенов отреагировал на предложение мажилисмена запретить смену половой принадлежности для лиц с расстройствами половой идентификации в Казахстане, передает NUR.KZ.

Ранее депутат мажилиса Магеррам Магеррамов, ссылаясь на слова Касым-Жомарта Токаева о необходимости твердо и последовательно культивировать традиционные семейные ценности, в своем запросе на имя премьер-министра страны поднял вопрос о приемлемости для казахстанцев изменения половой принадлежности для лиц с расстройствами половой идентификации.

"Согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" лица с расстройствами половой идентификации, достигшие 21 года, дееспособные, кроме лиц с психическими, поведенческими расстройствами, имеют право на смену пола. Однако само понятие "лицо с расстройством половой идентификации" уже предполагает наличие у данного лица какого-то нарушения.

Судя по тому, что у данных лиц нет физических аномалий, обоснованно предположить, что расстройство есть либо в психике, либо в поведении. Соответственно, нельзя оправдать гормонального и хирургического вмешательства в здоровое тело человека с расстройствами психического и/или поведенческого аспекта, и приводить его тело в состояние, которое по мнению человека с диагнозом "расстройство" отвечает его искаженным реалиям.

Приемлемость подобных манипуляций расширяет пределы дозволенного для деструктивных единиц, чьи желания продиктованы неприемлемыми для нашей культуры идеями", - отмечает в своем запросе депутат, заявив о необходимости принятия мер со стороны правительства.

В запросе премьера также просили озвучить конкретное количество лиц, сменивших пол хирургическим путем в Казахстане.

"По данным медицинских информационных систем на сегодня в Казахстане не зарегистрированы случаи проведения хирургической коррекции пола.

Кроме того, операции такого характера не финансируются за счет средств государственного бюджета, включая гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и систему обязательного социального медицинского страхования. В перечне медицинских услуг, подлежащих оплате из этих источников, пластические операции подобного рода отсутствуют", - отмечается в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова.

Также сообщается, что при необходимости государственные органы совместно с депутатским корпусом готовы к проработке законодательных изменений по обозначенной теме.

Отметим, что в России в 2023 году был принят закон о запрете смены пола.

"Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола", - сказано в законе.

Исключение предлагается сделать только для "врожденных аномалий у детей".

А американский президент Дональд Трамп ранее и вовсе объявил о признании только двух гендеров в США. Он подчеркнул, что официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.