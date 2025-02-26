Запретить смену пола в Казахстане потребовали депутаты

На заседании мажилиса депутат Магеррам Магеррамов запросил у правительства данные о количестве желающих сменить пол, а затем вовсе потребовал запретить эту процедуру, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению депутата Магеррама Магеррамова, который выражал позицию всей партии НПК в мажилисе, нельзя оправдать желание людей менять пол.

"Согласно кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", лица с расстройствами половой идентификации, достигшие 21 года, дееспособные, кроме лиц с психическими, поведенческими расстройствами, имеют право на смену пола.

Однако само понятие "лицо с расстройством половой идентификации" уже предполагает наличие у данного лица какого-то нарушения. Судя по тому, что у данных лиц нет физических аномалий, расстройство есть либо в психике, либо в поведении. Соответственно, нельзя оправдать гормонального и хирургического вмешательства в здоровое тело человека с расстройствами психического и/или поведенческого аспекта, и приводить его тело в состояние, которое по мнению человека с диагнозом "расстройство" отвечает его искаженным реалиям", - заявил депутат.

Правительству Казахстана он направил несколько вопросов:

Как они реализовали нацпроект "Здоровая нация", если допускается коллизия между здравым смыслом и тем, что позволяется делать из мужчины женщину, а из женщины мужчину путем хирургической коррекции пола? Почему поведенческое/психическое расстройство лечится у нас хирургическим путем? Сколько было сделано операций по смене пола? Сколько из этих лиц изъявили желание обратно сменить пол? Сколько людей сегодня подали заявление на смену пола? Не идут ли такие манипуляции вразрез главному медицинскому принципу "не навреди" и нравственному здоровью нации?

В конце своего депзапроса депутат от лица партии НПК потребовал запретить смену пола в Казахстане.

"Фракция НПК требует до изменения законодательства в части разрешения смены пола наложить запрет на данную манипуляцию", - зачитал Магеррамов.

Отметим, что в России в 2023 году был принят закон о запрете смены пола.

"Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола", - сказано в законе.

Исключение предлагается сделать только для "врожденных аномалий у детей".

Также напомним, что Дональд Трамп объявил о признании только двух гендеров в США. Американский лидер подчеркнул, что официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.