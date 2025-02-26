Запретить смену пола в Казахстане потребовали депутаты
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На заседании мажилиса депутат Магеррам Магеррамов запросил у правительства данные о количестве желающих сменить пол, а затем вовсе потребовал запретить эту процедуру, передает корреспондент NUR.KZ.
По мнению депутата Магеррама Магеррамова, который выражал позицию всей партии НПК в мажилисе, нельзя оправдать желание людей менять пол.
"Согласно кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", лица с расстройствами половой идентификации, достигшие 21 года, дееспособные, кроме лиц с психическими, поведенческими расстройствами, имеют право на смену пола.
Однако само понятие "лицо с расстройством половой идентификации" уже предполагает наличие у данного лица какого-то нарушения. Судя по тому, что у данных лиц нет физических аномалий, расстройство есть либо в психике, либо в поведении. Соответственно, нельзя оправдать гормонального и хирургического вмешательства в здоровое тело человека с расстройствами психического и/или поведенческого аспекта, и приводить его тело в состояние, которое по мнению человека с диагнозом "расстройство" отвечает его искаженным реалиям", - заявил депутат.
Правительству Казахстана он направил несколько вопросов:
- Как они реализовали нацпроект "Здоровая нация", если допускается коллизия между здравым смыслом и тем, что позволяется делать из мужчины женщину, а из женщины мужчину путем хирургической коррекции пола?
- Почему поведенческое/психическое расстройство лечится у нас хирургическим путем?
- Сколько было сделано операций по смене пола? Сколько из этих лиц изъявили желание обратно сменить пол?
- Сколько людей сегодня подали заявление на смену пола?
- Не идут ли такие манипуляции вразрез главному медицинскому принципу "не навреди" и нравственному здоровью нации?
В конце своего депзапроса депутат от лица партии НПК потребовал запретить смену пола в Казахстане.
"Фракция НПК требует до изменения законодательства в части разрешения смены пола наложить запрет на данную манипуляцию", - зачитал Магеррамов.
Отметим, что в России в 2023 году был принят закон о запрете смены пола.
"Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола", - сказано в законе.
Исключение предлагается сделать только для "врожденных аномалий у детей".
Также напомним, что Дональд Трамп объявил о признании только двух гендеров в США. Американский лидер подчеркнул, что официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223836-zapretit-smenu-pola-v-kazahstane-potrebovali-deputaty/