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Госдума России приняла закон о запрете "смены пола"

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Флаг ЛГБТ
Флаг ЛГБТ. Иллюстративное фото: Marc Bruxelle / EyeEm / Getty Images

Госдума в пятницу единогласно приняла в третьем чтении закон о запрете «смены пола». Когда его его подпишет президент, в России будут запрещены операции для осуществления трансгендерного перехода и соответствующая гормональная терапия, а также замена гендерного маркера в документах.

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», — сказано в законе.

Исключение предлагается сделать только для «врожденных аномалий у детей».

В законе используется формулировка «смена пола», однако она не является корректной. Речь идет о запрете смены гендерного маркера и гендерно-аффирмативных медицинских вмешательств, то есть о запрете легализации транс-перехода.

Помимо запретов непосредственно на медицинскую помощь транс-людям, Госдума одобрила следующие ограничительные меры:

  • Органы ЗАГС не смогут вносить изменения в документы человека на основе медицинских справок о «смене пола»;
  • «Смена пола» одним супругом или обоими будет основанием для аннулирования брака;
  • Для «людей, сменивших свой пол» будет введен запрет на усыновление детей и установление попечительства над ними

В третьем чтении «за» проголосовали все 386 присутствующих депутатов, во втором чтении законопроект также был одобрен единогласно — накануне его поддержал 391 парламентарий.

Сейчас по закону для того, чтобы сменить гендерный маркер и провести необходимые операции, транс-люди могут получить справку с диагнозом «трансексуализм». На ее основании можно поменять свидетельство о рождении, а затем — паспорт. Также после получения справки транс-люди могут получать медицинскую помощь: гормональную терапию и направление на операции.

«Не надо выдумывать никаких поправок»

Ранее Минздрав России передал негативное заключение на законопроект, где среди прочего указывал, что он может привести к росту числа самоубийств у людей, чей гендер не соответствует официальному полу.

«Не смогут, бедные, привести свои паспортные данные в соответствие с действительностью, которая сложилась у них в голове», — глумливо пересказал эту часть заключения депутат Петр Толстой.

Глава министерства Михаил Мурашко, присутствовавший на обсуждении законопроекта в середине июня, предлагал просто ужесточить требования для принятия решения о гормональном или хирургическом лечении транс-людей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ заявил, что Минздраву не надо «выдумывать никаких поправок» к законопроекту, «аргументируя это заботой о людях».

«Заботиться надо, если хотите, запретив весь этот блуд», — говорил Володин.

«Лишить прав целую социальную группу»

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в Конституции России не предусмотрена «смена пола», а также «промежуточные варианты полов вроде Родитель № 1 и родитель № 2» — формулировка, которую неоднократно использовал президент Владимир Путин. Также отмечается, что законопроект направлен на укрепление стратегии России по национальной безопасности и поддержание «традиционных российских ценностей».

Еще во время обсуждения закона о введении повсеместного запрета на «гей-пропаганду» в 2022 году депутаты и чиновники не скрывали, что это решение принято на фоне и вследствие войны в Украине. Депутаты тогда заявляли, что помимо войны в Украине Россия ведет и «духовную борьбу с западом» — поэтому запрет «гей-пропаганды» и «пропаганды смены пола» поможет одержать борьбу с «новым миропрорядком».

Новый законопроект «нужен для того, чтобы государство еще больше вмешивалась в частную жизнь граждан и укрепляло тот режим, который существует», говорила Би-би-си юрист ЛГБТ-движения «Выход» Ксения Михайлова (организация признана в России «иностранным агентом»). «Чем больше государство вмешивается в частную жизнь, тем сильнее и лучше оно контролирует своих граждан», — считает она.

Юрист правозащитной организации «Дело ЛГБТ» Владимир Комов указывал, что новый законопроект направлен на то, чтобы лишить прав целую социальную группу. Этот документ противоречит Конституции России и Всеобщей декларации прав человека, отмечает юрист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028747-gosduma-rossii-prinyala-zakon-o-zaprete-smeny-pola/

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