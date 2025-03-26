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"Мало ли что просит бизнес": глава Минэкологии по территориальным вопросам парка "Медеу"

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Вид на горы Алматы
Горы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Минэкологии на брифинге в кабмине высказался о возможности передачи части территории Иле-Алатауского национального парка на баланс природного парка "Медеу", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что весной 2025 должны состояться общественные слушания по проекту, а процесс планируют завершить к маю 2025 года. Они поинтересовались позицией Минэкологии.

"Во всяком случае, сегодня мы не планируем передавать 10 процентов территории парка, который находится в ведении министерства. Это Иле-Алатауский национальный парк, он находится в ведении министерства.

Пусть акимат Алматы разберется со своим нацпарком, это парк "Медеу". Поэтому здесь вообще абсолютно вопрос не стоит, я не знаю, откуда у вас такая информация.

По одному проекту, это инвестпроект, - участок, который был на территории "Медеу", захватывает территорию национального парка Алатау. Это не 10%, это меньше. Этот вопрос мы не рассматриваем в тех размерах, которые они дают, но мало ли что просит бизнес. Поэтому мы сегодня рассматриваем, изучаем, пока ответа не дали", - заявил Ерлан Нысанбаев.

Он заявил, что и на общественных слушаниях ведомство выскажет свою позицию.

"В таком масштабе, в котором они предлагают, мы конечно, против. Мы считаем, что на территории достаточно земель парка "Медеу", но даже если часть объектов требуется для развития проектов, то мы будем смотреть с точки зрения законодательства по зональности парка.

Парк делится на зоны, есть заповедная зона, это святая святых, где вообще бросить (мусор - прим. ред.) нельзя, есть зона стабилизации, есть зона, где можно что-то делать. Мы сейчас смотрим в соответствии с законодательной базой. Пока мы на стадии рассмотрения", - отметил глава Минэкологии.

Напомним, ранее стало известно о запланированной реконструкции катка "Медеу". Так, премьер-министр Бектенов в ответ на запрос сенаторов сообщил, что реконструкция катка "Медеу" будет длиться три года - с 2025 по 2027 года включительно. Реконструировать каток будут за счет средств местного бюджета.

Позже в акимате Алматы рассказали, как планируют реконструировать каток "Медеу" - ключевым приоритетом названо сохранение исторического облика.

Добавим, в 2023 году аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что с 2014 года территория Алматы была увеличена в два раза, сегодня это – 68 200 га. Из них 20 800 га - часть Медеуского филиала Иле-Алатауского нацпарка. Юридически эти земли находятся в ведении города, но управляются самим нацпарком.

А несколько лет назад сообщалось, что часть территории Иле-Алатауского национального парка почти на 50 лет перешла в управление частной компании. Тогда же отмечалось, что в тендере участвовала лишь одна компания, она и выиграла тендер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230638-malo-li-chto-prosit-biznes-glava-minekologii-po-territorialnym-voprosam-parka-medeu/