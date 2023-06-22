Больше 20 тыс. га Иле-Алатауского нацпарка присоединят к Алматы, заявил Досаев

Горы Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК рассказал о присоединении 20 тыс. гектаров Иле-Алатауского нацпарка к территории города, передает корреспондент NUR.KZ.

Акиму города задали вопрос о том, действительно ли акимат планирует присоединить к территории южной столицы 20 тыс. га территории Иле-Алатауского нацпарка.

"Хочу сказать, с 2014 года территория Алматы была увеличена в два раза, сегодня это – 68 200 га. Из них 20 800 га - часть Медеуского филиала Иле-Алатауского нацпарка. Юридически эти земли находятся в ведении города, но управляются самим нацпарком.

Если говорить о том, как сложилась ситуация по его (нацпарка - прим. ред.) развитию и уходу, в этом году было выделено 203 млн тенге, из них почти 175 млн тенге – заработная плата. Оставшиеся деньги идут на развитие.

И то, что мы видим в хрониках, что происходит в ущелье – горы мусора, вопрос безопасности и так далее. Нацпарк и природные парки, такие, как Медеу, имеют одинаковый статус и полномочия, одинаковую ответственность. В связи с изменениями в Экокодекс появилась возможность передать часть нацпарков", - сообщил аким.

Досаев сообщил также, что, если состоится передача, то финансироваться нацпарк будет не из республиканского бюджета, а из местного.

"И 80% туристов, посещающие предгорье – алматинцы, и внутренние, и внешние туристы. Город заинтересован в выстраивании нормальной инфраструктуры, чтобы могли вложить деньги, обеспечить пожарную безопасность", - заявил Досаев.

Аким добавил, что эти меры улучшат ситуацию вокруг Алматы и повысят ответственность всех органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025904-bolshe-20-tys-ga-ile-alatauskogo-natsparka-prisoedinyat-k-almaty-zayavil-dosaev/