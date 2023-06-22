Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Больше 20 тыс. га Иле-Алатауского нацпарка присоединят к Алматы, заявил Досаев

Опубликовано:

Небольшая речка в горах Алматы
Горы Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК рассказал о присоединении 20 тыс. гектаров Иле-Алатауского нацпарка к территории города, передает корреспондент NUR.KZ.

Акиму города задали вопрос о том, действительно ли акимат планирует присоединить к территории южной столицы 20 тыс. га территории Иле-Алатауского нацпарка.

"Хочу сказать, с 2014 года территория Алматы была увеличена в два раза, сегодня это – 68 200 га. Из них 20 800 га - часть Медеуского филиала Иле-Алатауского нацпарка. Юридически эти земли находятся в ведении города, но управляются самим нацпарком.

Если говорить о том, как сложилась ситуация по его (нацпарка - прим. ред.) развитию и уходу, в этом году было выделено 203 млн тенге, из них почти 175 млн тенге – заработная плата. Оставшиеся деньги идут на развитие.

И то, что мы видим в хрониках, что происходит в ущелье – горы мусора, вопрос безопасности и так далее. Нацпарк и природные парки, такие, как Медеу, имеют одинаковый статус и полномочия, одинаковую ответственность. В связи с изменениями в Экокодекс появилась возможность передать часть нацпарков", - сообщил аким.

Досаев сообщил также, что, если состоится передача, то финансироваться нацпарк будет не из республиканского бюджета, а из местного.

"И 80% туристов, посещающие предгорье – алматинцы, и внутренние, и внешние туристы. Город заинтересован в выстраивании нормальной инфраструктуры, чтобы могли вложить деньги, обеспечить пожарную безопасность", - заявил Досаев.

Аким добавил, что эти меры улучшат ситуацию вокруг Алматы и повысят ответственность всех органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025904-bolshe-20-tys-ga-ile-alatauskogo-natsparka-prisoedinyat-k-almaty-zayavil-dosaev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.