Три года будет длиться реконструкция катка "Медеу" в Алматы
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Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на запрос депутатов сената сообщил, что реконструкция катка "Медеу" в Алматы будет длиться три года, передает NUR.KZ.
Как сообщил Бектенов, в соответствии с программой развития Алматы до 2025 года и среднесрочными перспективами до 2030 года реконструкция Медеу запланирована на 2025-2027 годы за счет средств местного бюджета. Сейчас ведутся процедуры в соответствии с бюджетным законодательством.
"Реконструкция объекта улучшит технические характеристики арены. Таким образом, Медеу будет соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев (ISU) для проведения международных соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию", – говорится в ответе премьер-министра.
Он также добавил, что акимат Алматы в рамках реконструкции примет меры по расширению его функциональных возможностей для проведения соревнований по хоккею с мячом (бэнди), чемпионатов мира по спидвею на льду, различных культурно-спортивных массовых мероприятий, таких как ледовые шоу, показательные выступления.
Отметим, на официальном сайте катка "Медеу" указано, что его площадь – 10 500 квадратных метров льда. Каток расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря.
Каток является самым высокогорным из действующих открытых стадионов и лидером по количеству установленных мировых рекордов в конькобежном спорте.
Помимо этого, "Медеу" – самый посещаемый спортивный комплекс в Казахстане. Он также внесен в список памятников градостроительства и архитектуры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216070-tri-goda-budet-dlitsya-rekonstrukciya-katka-medeu-v-almaty/