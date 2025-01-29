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Три года будет длиться реконструкция катка "Медеу" в Алматы

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Высокогорный каток "Медеу"
Высокогорный каток "Медеу". Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на запрос депутатов сената сообщил, что реконструкция катка "Медеу" в Алматы будет длиться три года, передает NUR.KZ.

Как сообщил Бектенов, в соответствии с программой развития Алматы до 2025 года и среднесрочными перспективами до 2030 года реконструкция Медеу запланирована на 2025-2027 годы за счет средств местного бюджета. Сейчас ведутся процедуры в соответствии с бюджетным законодательством.

"Реконструкция объекта улучшит технические характеристики арены. Таким образом, Медеу будет соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев (ISU) для проведения международных соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию", – говорится в ответе премьер-министра.

Он также добавил, что акимат Алматы в рамках реконструкции примет меры по расширению его функциональных возможностей для проведения соревнований по хоккею с мячом (бэнди), чемпионатов мира по спидвею на льду, различных культурно-спортивных массовых мероприятий, таких как ледовые шоу, показательные выступления.

Отметим, на официальном сайте катка "Медеу" указано, что его площадь – 10 500 квадратных метров льда. Каток расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря.

Каток является самым высокогорным из действующих открытых стадионов и лидером по количеству установленных мировых рекордов в конькобежном спорте.

Помимо этого, "Медеу" – самый посещаемый спортивный комплекс в Казахстане. Он также внесен в список памятников градостроительства и архитектуры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216070-tri-goda-budet-dlitsya-rekonstrukciya-katka-medeu-v-almaty/