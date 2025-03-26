Грозит ли алматинцам разрушительное землетрясение в этом году, ответили сейсмологи

Регулярно ННЦ сейсмологических наблюдений и исследований делает прогнозы об обстановке в сейсмоопасных регионах страны. NUR.KZ узнали, стоит ли алматинцам ждать сильных землетрясений в этом году.

Как сообщили в ответ на официальный запрос редакции, действительно, составлено экспертное заключение по результатам научной оценки среднесрочной сейсмической ситуации на территории Алматинского сейсмоопасного региона.

"Проведен детальный анализ и обобщение экспериментальных материалов, с применением физико-математических моделей и методов, апробированных в мировой и отечественной практике и адаптированных к геолого-геофизическим и сейсмотектоническим условиям земной коры Алматинского сейсмоопасного региона.

Согласно данной научной оценки сейсмической ситуации на 2025 год на территории Алматинского сейсмоопасного региона сильные разрушительные землетрясения не ожидаются", - рассказали в ННЦ сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана.

Там добавили, что, по данным сейсмомониторинга за последние 60 лет, усиления сейсмической активности на территории Алматы и близлежащих регионов не выявлено. Кроме того, сейсмологи отмечают, что факторов, которые указывали бы на возможность крупных землетрясений в Алматы в ближайшее время, нет.

Однако следует учитывать, что до сих пор не разработаны способы предвидения землетрясений с заданной точностью определения места, времени и силы возможных толчков, добавили в ННЦ.

Между тем, некоторые зоны считаются наиболее активными. Так, юго-восток Казахстана характеризуется высокой сейсмической активностью.

"Здесь расположены несколько крупных сейсмоопасных зон, в том числе вдоль границ Казахстана с КНР и Кыргызстаном. Большинство этих активных зон находятся в горных районах, где расположение населенных пунктов минимально", - заключили в ведомстве.

Напомним, 12 марта в Туркестанской области Казахстана зафиксировали землетрясение. Очаг располагался на территории Казахстана в 684 километрах от Алматы. Расчетная интенсивность составила не более 3 баллов.

Также ранее сейсмологи рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.

Кроме того, сейсмологи отвечали на вопрос, почему землетрясения происходят чаще зимой и в ночное время.