Грозит ли алматинцам разрушительное землетрясение в этом году, ответили сейсмологи
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Регулярно ННЦ сейсмологических наблюдений и исследований делает прогнозы об обстановке в сейсмоопасных регионах страны. NUR.KZ узнали, стоит ли алматинцам ждать сильных землетрясений в этом году.
Как сообщили в ответ на официальный запрос редакции, действительно, составлено экспертное заключение по результатам научной оценки среднесрочной сейсмической ситуации на территории Алматинского сейсмоопасного региона.
"Проведен детальный анализ и обобщение экспериментальных материалов, с применением физико-математических моделей и методов, апробированных в мировой и отечественной практике и адаптированных к геолого-геофизическим и сейсмотектоническим условиям земной коры Алматинского сейсмоопасного региона.
Согласно данной научной оценки сейсмической ситуации на 2025 год на территории Алматинского сейсмоопасного региона сильные разрушительные землетрясения не ожидаются", - рассказали в ННЦ сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана.
Там добавили, что, по данным сейсмомониторинга за последние 60 лет, усиления сейсмической активности на территории Алматы и близлежащих регионов не выявлено. Кроме того, сейсмологи отмечают, что факторов, которые указывали бы на возможность крупных землетрясений в Алматы в ближайшее время, нет.
Однако следует учитывать, что до сих пор не разработаны способы предвидения землетрясений с заданной точностью определения места, времени и силы возможных толчков, добавили в ННЦ.
Между тем, некоторые зоны считаются наиболее активными. Так, юго-восток Казахстана характеризуется высокой сейсмической активностью.
"Здесь расположены несколько крупных сейсмоопасных зон, в том числе вдоль границ Казахстана с КНР и Кыргызстаном. Большинство этих активных зон находятся в горных районах, где расположение населенных пунктов минимально", - заключили в ведомстве.
Напомним, 12 марта в Туркестанской области Казахстана зафиксировали землетрясение. Очаг располагался на территории Казахстана в 684 километрах от Алматы. Расчетная интенсивность составила не более 3 баллов.
Также ранее сейсмологи рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.
Кроме того, сейсмологи отвечали на вопрос, почему землетрясения происходят чаще зимой и в ночное время.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230572-grozit-li-almatincam-razrushitelnoe-zemletryasenie-v-etom-godu-otvetili-seysmologi/