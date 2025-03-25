Река вышла из берегов и затопила дворы и медцентр под Алматы: в ДЧС винят жителей

Во вторник, 25 марта, в селе Бесагаш Алматинской области из-за сильных осадков река Котырбулак вышла из берегов и подтопила дворы и медцентр, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сообщается, что подтоплены семь дворовых территорий.

Предварительно, как рассказали в ДЧС, основной причиной подтопления стало незаконное сужение русла реки.

"Жители самовольно устанавливали ограждения и беседки непосредственно по руслу, что привело к снижению пропускной способности водного потока", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что для ликвидации последствий и предотвращения дальнейшего подтопления спасатели углубляют арыки. На месте работают 15 человек личного состава, 5 единиц техники, 2 мотопомпы ДЧС Алматинской области, местных исполнительных органов.

"На данный момент поток воды приостановлен, ведется работа по выявлению нарушителей и восстановлению естественной пропускной способности русла реки.

Призываем жителей соблюдать правила водопользования и не осуществлять самовольные изменения русел водоемов", - обратились к сельчанам в департаменте.

Напомним, в феврале в Жамбылском районе Алматинской области неизвестный открыл шлюз, направляющий воду из реки Каскеленка в поливной канал села для хозяйственных нужд, из-за чего произошел перелив воды.

В результате происшествия затопило 25 дворов и 4 дома. Местные жители заявили, что справиться самостоятельно с последствием подтопления не смогут. А замакима сельского округа Жибек Жолы ответил, что со стороны акимата денежной компенсации пострадавшим не будет.

Позже на место ЧП выехал замакима области.