Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Неизвестный открыл шлюз: несколько дворов подтопило в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Затопленные дворы
Затопленные дворы. Кадр из видео: МЧС РК

Сотрудники ДЧС и МИО Алматинской области ликвидировали подтопление дворовых территорий - инцидент произошел из-за открытого шлюза, передает МЧС.

Сегодня в селе Кольащы Алматинской области неизвестным лицом был открыт шлюз направляющий воду из реки Каскеленка в поливной канал села для хозяйственных нужд.

В результате этого произошел перелив воды с подтоплением четырех дворовых территории.

Как отметили спасатели, данные дворовые территорий построены вне населенного пункта в сельскохозяйственных полях.

На месте происшествия было задействовано семь сотрудников, две единицы техники и две мотопомпы ДЧС, МИО - три человека и единица техники.

Так же на месте происшествия сотрудниками УП Карасайского района проводится поиски неизвестного лица открывшего шлюз.

Для аэровизуального обследования задействован БПЛА.

На днях в МЧС сообщили, что воинские части гражданской обороны по Казахстану приведены в повышенную готовность из-за угрозы подтопления в паводковый период.

Несколько недель назад министр по ЧС Чингис Аринов рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221151-neizvestnyy-otkryl-shlyuz-neskolko-dvorov-podtopilo-v-almatinskoy-oblasti-video/