Неизвестный открыл шлюз: несколько дворов подтопило в Алматинской области (видео)
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Сотрудники ДЧС и МИО Алматинской области ликвидировали подтопление дворовых территорий - инцидент произошел из-за открытого шлюза, передает МЧС.
Сегодня в селе Кольащы Алматинской области неизвестным лицом был открыт шлюз направляющий воду из реки Каскеленка в поливной канал села для хозяйственных нужд.
В результате этого произошел перелив воды с подтоплением четырех дворовых территории.
Как отметили спасатели, данные дворовые территорий построены вне населенного пункта в сельскохозяйственных полях.
На месте происшествия было задействовано семь сотрудников, две единицы техники и две мотопомпы ДЧС, МИО - три человека и единица техники.
Так же на месте происшествия сотрудниками УП Карасайского района проводится поиски неизвестного лица открывшего шлюз.
Для аэровизуального обследования задействован БПЛА.
На днях в МЧС сообщили, что воинские части гражданской обороны по Казахстану приведены в повышенную готовность из-за угрозы подтопления в паводковый период.
Несколько недель назад министр по ЧС Чингис Аринов рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221151-neizvestnyy-otkryl-shlyuz-neskolko-dvorov-podtopilo-v-almatinskoy-oblasti-video/