Неизвестный открыл шлюз: несколько дворов подтопило в Алматинской области (видео)

Сотрудники ДЧС и МИО Алматинской области ликвидировали подтопление дворовых территорий - инцидент произошел из-за открытого шлюза, передает МЧС.

Сегодня в селе Кольащы Алматинской области неизвестным лицом был открыт шлюз направляющий воду из реки Каскеленка в поливной канал села для хозяйственных нужд.

В результате этого произошел перелив воды с подтоплением четырех дворовых территории.

Как отметили спасатели, данные дворовые территорий построены вне населенного пункта в сельскохозяйственных полях.

На месте происшествия было задействовано семь сотрудников, две единицы техники и две мотопомпы ДЧС, МИО - три человека и единица техники.

Так же на месте происшествия сотрудниками УП Карасайского района проводится поиски неизвестного лица открывшего шлюз.

Для аэровизуального обследования задействован БПЛА.

На днях в МЧС сообщили, что воинские части гражданской обороны по Казахстану приведены в повышенную готовность из-за угрозы подтопления в паводковый период.

Несколько недель назад министр по ЧС Чингис Аринов рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году.