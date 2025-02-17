Неизвестные открыли шлюз: жители Алматинской области показали затопленные дома и дворы

Жители села Кольащи в Алматинской области, чьи дома затопило после того, как неизвестные открыли шлюз, надеются, что им поможет акимат, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала KTK, в селе Кольащы затопило 25 дворов и 4 дома: ранее неизвестные лица открыли шлюз дамбы. Местные жители сейчас подсчитывают ущерб. Говорят, справиться самостоятельно с последствием наводнения не смогут.

Местная жительница Амангуль Кыдыралиева рассказала, что она самостоятельно возвела одноэтажный дом, сделала в нем ремонт, завезла новую мебель и технику.

"Вчера примерно в 11 утра я заметила, что во дворе очень много воды. Подумала, прошел дождь. Но потом вода начала заходить в дом. Я поняла, что нас топит. Начала поднимать стулья, ковры. Но это не помогло. Пол просел сантиметров на пять. Когда заходишь в комнату, ощущение, что она сейчас провалится. Сегодня в доме очень сыро. Из-за этого задняя часть шкафов начала отклеиваться. Кто нам возместит это?" - рассказала женщина.

Сельчане рассказали, что бороться со стихией начали самостоятельно. Позже на помощь пришли спасатели и местные чиновники.

"Вчера мы сразу заметили воду и начали ее отводить от наших домов. Мужчины носили мешки с песком на дамбу. Мы закрыли все двери, подняли мебель. Детей отправили к родственникам. К счастью, в наш дом вода не успела зайти. Но вокруг ее было очень много. Двор продолжает затапливать до сих пор. Животные, наша корова - все испугались", - отметила жительница села Айгуль Калыбекова.

По словам людей, ключи от шлюза есть только у сотрудников водного хозяйства. Поэтому пострадавшие уверены, затвор кто-то убрал специально. Спасатели отмечают, что произошел перелив воды с подтоплением четырех дворовых территорий.

Ситуацию прокомментировал заместитель акима сельского округа Жибек Жолы Ержан Хасен.

"Денежной компенсации со стороны ЧС или со стороны акимата не будет. Потому что это не чрезвычайная ситуация, а конкретно это преступление. Если так сказать. Поэтому сначала надо… Нами было направлено письмо в управление полиции Карасайского района. Теперь вот будут приниматься меры. Найти виновного и наказать. Оттуда жители могут ущерб возместить ущерб", - сказал замакима.

Источник: KTK

Напомним, накануне сотрудники ДЧС и акиматов Алматинской области ликвидировали подтопление дворовых территорий - инцидент произошел из-за открытого шлюза. Отмечалось, что неизвестным лицом был открыт шлюз, направляющий воду из реки Каскеленка в поливной канал села для хозяйственных нужд.

Добавим, на днях в МЧС сообщили, что воинские части гражданской обороны по Казахстану приведены в повышенную готовность из-за угрозы подтопления в паводковый период.

Несколько недель назад министр по ЧС Чингис Аринов рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году.